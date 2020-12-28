А кандидаты застыли в ожидании

Меньше недели до Нового года и чуть менее двух недель осталось до дня, когда кыргызстанцы должны будут в очередной раз выбрать президента, а также форму правления для нашей республики."Вечерка" разбиралась, что сегодня происходит на политической арене и как кандидаты пытаются завоевать симпатии избирателей.

Даже немцы впечатлились

Если в огромной Америке за президентство боролись двое претендентов, то у нас аж целых 18. Но сейчас, в самый разгар агитационной кампании, особой активности большинства из них не наблюдается.

Небывалую пассивность отмечают и эксперты.

- Пока создается такое впечатление, что задача стать президентом есть в основном у Жапарова. Другие кандидаты, мне кажется, пошли на эти выборы, чтобы обозначить себя на политическом поле. Вслед за президентскими выборами ожидаются выборы в парламент. Вот кандидаты и сооружают себе задел, чтобы потом было проще себя презентовать перед электоратом. По сути, эти выборы - только презентация, - заявил политолог Игорь Шестаков.

Кампания Садыра Жапарова действительно идет достаточно оживленно. Причем, как выяснилось, за ней с интересом наблюдают СМИ Германии.

Руководитель берлинского PR–агентства KaiserCommunication Гунтрам Кайзер даже опубликовал статью, посвященную этому. В ней он утверждает, что ряд германских изданий сходится на том, что наибольшие шансы на победу в предстоящих выборах имеет Садыр Жапаров. Его называют фаворитом гонки и самым перспективным из кандидатов.

Так, к примеру, Национальная общественно–правовая немецкая радиостанция Deutschlandradio засвидетельствовала у него наличие "большого риторического и политического таланта, включая близость к народу". Сообщается, что, формируя в октябре свое временное правительство, он ввел туда как собственных консервативных сторонников, так и противников из прогрессивного лагеря, обеспечив тем самым широкую поддержку населения.

Кроме того, немцы считают, что Жапаров нравится электорату, поскольку олицетворяет собой человека, который страдал и испытал на себе все несправедливости сложной жизни в КР.

В одном из аналитических материалов по Центральной Азии, издаваемых рядом германских исследовательских центров, подтверждается реальное наличие у Жапарова поддержки значительной части населения. В то же время, как отмечается далее, такая ситуация зеркально отражает усиливающуюся поляризацию в обществе.

Посвященный Центральной Азии интернет–портал Novastan сообщает, что Жапаров выступает за новую Конституцию, призванную, в частности, расширить президентские полномочия, а также опору на "традиционные ценности" и "уважение к старшим".

Приводятся также слова кандидата в президенты, согласно которым Конституция позволит государству избавиться от коррупции. Novastan опубликовал также интервью Садыра Жапарова телеканалу Al Jazeer, где кандидат заявляет о приверженности демократическим ценностям.

- Я - демократ. Те, кто утверждает иное, - мои противники, не получившие желаемых постов, - цитирует Садыра Жапарова издание.

Исаев в строю, а Сегизбаев без бревна

А вот за агиткампанией другого кандидата - Каната Исаева - внимательно наблюдают не зарубежные СМИ, а местные. И идет она настолько незаметно, что недавно в ряде изданий была опубликована информация о том, что лидер партии "Кыргызстан" якобы отказался от участия в гонке.

Новость появилась с подачи бывшего директора ОТРК Илима Карыпбекова, который поделился в соцсетях мнением по этому поводу.

"Исаев расформировал основную часть своей PR–команды, расторг договор с рекламными агентствами. Это означает, что будет участвовать в гонке формально. Похоже, на него нашли рычаги воздействия. Считай, минус еще один кандидат", - написал Карыпбеков в своем "Твиттере".

Позже Исаев опроверг эту информацию. На связь с избирателями он вышел через соцсети. В прямом эфире на своей странице в Facebook он заявил, что продолжает работать и планирует поехать в Кочкорский район Нарынской области.

- Появилась информация в некоторых СМИ, что я не буду участвовать в выборах, потому что не выдержал давления и якобы пошел на сговор. Но это не соответствует действительности, и поэтому я заявляю, что продолжаю участвовать в выборах, - сказал Исаев.

Он также отметил, что намерен поехать с Каныбеком Иманалиевым в Кочкорский район для агитации.

Абдил Сегизбаев, который тоже баллотируется в президенты, еще до начала агитационной кампании успел дать прелюбопытное интервью "Азаттыку". В нем он заявил, что коррупционными схемами на таможне руководил экс–советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов.

- Когда я занимал пост главы ГКНБ, мы установили, что Икрамжан Илмиянов стоял во главе коррупции на таможне и в Налоговой. В начале 2017 года мы возбудили уголовное дело на Илмиянова по статье "Коррупция". Но, к сожалению, перед моим уходом из ГКНБ это дело переквалифицировали на статью "Мошенничество" и отпустили Илмиянова. Он стоял во главе коррупции во время президентства Атамбаева, - заявил Сегизбаев.

Это интервью оставило двоякое впечатление. То ли экс–глава ГКНБ попытался обелить Райымбека Матраимова, в адрес которого сейчас выдвигаются основные обвинения в коррупции на таможне, а США даже внесли его в специальный санкционный список. То ли хочет доказать, что хорошо работал в должности главного чекиста страны.

Свою агитационную кампанию Абдил Сегизбаев, похоже, намерен строить на попытках изобразить себя максимально ближе к народу.

Так, на прошлой неделе он опубликовал на своей странице в социальных сетях фото, на котором вместе с сотрудниками своего избирательного штаба убирает территорию перед встречей с избирателями. На снимке экс–глава Госкомитета национальной безопасности бросает снег лопатой. Некоторых пользователей восхитил этот пиар–ход.

"Очень простой человек", - написала одна из его впечатленных поклонниц. Однако для того, чтобы добиться звания "человека из народа", которым, кстати, уже облачен Жапаров, бывшему чекистскому башкарме придется сильно постараться. Может быть, даже не лопатой орудовать, а бревна таскать с соратниками, как великий революционер Владимир Ленин. Правда, ему это тоже в конце концов не помогло.

Суды да дела

Другие кандидаты в президенты сейчас не слишком увлечены агитацией, они погрязли в казенных делах.

Адахан Мадумаров, например, которого считают одним из тяжеловесов президентской гонки, сосредоточен не на встречах с избирателями (он, как оказалось, даже отменяет их в пользу других кандидатов), а на том, чтобы добиться начала досудебного производства по факту угроз, поступающих членам его регионального избирательного штаба.

Заявления по этому поводу Мадумаров, правда, не писал. Просто рассказал в эфире телеканала ОТРК, что в Иссык–Кульской области существует группа молодых людей, которая всячески препятствует работе кандидатов в президенты в регионе. Членам штаба Мадумарова от них, якобы, поступают угрозы и настоятельные просьбы остановить агитацию. В УВД Иссык–Кульской области зарегистрировали озвученные кандидатом факты в едином реестре преступлений и проступков и начали досудебное производство.

Единственная женщина, экс–судья Конституционной палаты, баллотирующаяся в президенты, Клара Сооронкулова занята привычным для себя делом - она судится с Центральной избирательной комиссией.

Ранее Сооронкулова обратилась в Административный суд с иском против действий ЦИК. Она требует признать решение Центризбиркома о регистрации кандидата в президенты Садыра Жапарова недействительным.

По мнению Клары Сооронкуловой, решение ЦИК было неконституционным и нарушает права других кандидатов в президенты. Экс–судья сослалась на вторую часть статьи 68 действующей Конституции и напомнила, что по избирательному законодательству и.о. президента не имеет права быть избранным.

К слову, Верховный суд 23 декабря оставил в силе решение Административного суда, который не удовлетворил иск кандидата в президенты Клары Сооронкуловой о снятии с выборов Садыра Жапарова. Так что устранить главного конкурента всех нынешних претендентов на президентство не удалось.

Суета вокруг референдума

На фоне довольно вялой президентской кампании обсуждение предстоящего референдума идет довольно бодро. Во всяком случае вокруг плебисцита постоянно происходят какие–то события.

На днях, например, Центральная комиссия зарегистрировала агитационные группы на предстоящий референдум, назначенный на 10 января 2021 года. Так, руководителем группы №1 "За" (парламентская республика) стал депутат ЖК Дастан Бекешев.

Кроме того, была зарегистрирована группа "Против" (против всех вариантов). Руководитель группы - Шабдан уулу Чынарбек - бывший член политсовета партии "Реформа".

Тем временем инициативная группа "Мыйзам 93" подала документы в Министерство юстиции "в порядке народной законодательной инициативы", чтобы инициировать референдум о возвращении к Конституции 1993 года.

Группа "Мыйзам 93" считает Конституцию 1993 года единственным легитимным Основным законом Кыргызстана.

Общее мнение членов движения (юристов и политиков) заключается в том, что единственный выход из сложившейся ситуации вокруг спора о необходимости изменения Основного закона страны - это вернуться к нему.

Инициативная группа утверждает, что версия 1993 года в полной мере отвечает интересам граждан. Она была написана "не под конкретных деятелей или политические группы" и потому содержит систему сдержек и противовесов, не позволяющих ни одной из ветвей власти подмять под себя другую и установить диктатуру.