Интервью Садыра Жапарова - про экологию, деньги, и коррупцию

- Садыр Нуркожоевич, ЦИК регулярно информирует население о размере поступивших средств на счета фонда кандидатов. Есть мнение о том, что из всех кандидатов больше всего на агитацию тратите вы. Это вызывает интерес, люди хотят знать природу этих денег.

- То, что я был заключенным, не значит, что я был нищим. Но главное, это огромная, просто колоссальная помощь моих друзей и соратников. И меня поддерживают простые люди. Так было и раньше, и особенно я чувствую поддержку людей сейчас. Это просто невероятно. Я хочу поблагодарить каждого, кто поддержал меня.

У нас открыт предвыборный избирательный фонд. Вы об этом знаете. Информация о нем распространяется в СМИ, и желающие переводят средства. Деньги дают физические лица, фирмы. Если я кого-нибудь заставлял или просил, чтобы дали деньги, то пусть открыто скажут об этом.

Я сразу заявлял, кто бы не перечислил деньги на мое имя, будь это частные лица или фирмы, это их добровольное дело. Я ни у кого ни тыйына денег не просил, и не хочу оставаться обязанным кому-то. Я всегда заявлял, что буду работать только в интересах государства, народа, и до конца буду стоять на этих принципах. Пусть никто не обращается ко мне с просьбой решить какие-то вопросы, только потому что он давал мне денег. Этого не будет.

- А что взамен этой поддержки? В случае победы вы будете ставить ваших соратников на руководящие должности?

- Я уже говорил об этом, повторюсь еще раз. Кадровая политика будет строиться по одному принципу – профессионализм и этика. Открытые, прозрачные конкурсы. Каждый, кто обладает необходимыми качествами, сможет претендовать на те или иные должности. Я никого никуда назначать не буду. Повторю то, что раньше говорили и мои родные – в случае моей победы не звоните, не просите. Будет единый порядок назначения на должности. Хотите работать – идите на конкурс.

- Как-то вы жестко с родственниками, друзьями. Кстати, не погорячились ли вы с заявлением, что если среди ваших или родственников Ташиева окажутся коррупционеры, они будут посажены…

- Осуждены, посажены и вернут награбленное государству. И не только мои или Ташиева. Любого, кто посягнет на государственное имущество, ждет суд. Открытый, справедливый суд.

- Многих раздражает тот факт, что рядом с вами появляются старые, нечистые на руку политики. Поэтому формируется мнение о том, что вас окружают те же старые, знакомые лица, следовательно, никаких обновлений можно не ожидать. Поэтому возникает такой вопрос – вы сами берете таких с собой в поездки? И вообще, кто у вас в команде из старых?

- Никого я с собой не беру, и старых политиков в моей команде нет. Когда я приезжаю в регионы, там, бывает, ко мне на встречи приходят прежние чиновники, министры, депутаты и хотят поздороваться. Если сами идут, то что мне делать? Сказать "не хочу с тобой здороваться, уходи"? Пусть ходят себе. После выборов мы приведем новые, молодые лица. Я сдержу свое слово. И я понимаю недовольство народа. Мы будем избавляться от старых коррупционеров. Но нельзя забывать, что среди тех, старых кадров, немало честных и порядочных, достойных уважения людей. Мы должны учиться на их опыте. Поставить только молодежь тоже нельзя, опыт есть опыт.

- Садыр Нуркожоевич, тема коррупции неразрывно связана с темой "Кумтора". И с обвинениями в ваш адрес. Есть, что ответить?

- Не хочу, чтобы это выглядело, как оправдание, но, видимо, должен пояснить. Как и прежде я считаю, что такие народные богатства, как Кумтор, принадлежат народу и должны работать в интересах народа. И это моя позиция неизменна!

И все обвинения в мой адрес, что я "продался" - не более, чем черный пиар. И потом, ну не зря же я объявил мораторий на выдачу лицензий на разработку всех месторождений драгоценных металлов! И так слишком много наших полезных ископаемых было роздано за копейки, а государство, народ не получили от этого ровным счетом ничего. А к теме "Кумтора" мы еще возвратимся.

- Экология, наверное, сейчас вопрос не менее болезненный, чем экономическое положение…

- Состояние окружающей среды, между прочим, тоже результат неэффективной системы государственного управления, коррупции, непрофессионализма кадров. Вообще, эта тема очень болезненная и масштабная. Это и сброс отходов, и мусор на Иссык-Куле, это и разлив нефтепродуктов, незаконная вырубка, захват заповедных участков. Это и мусороперерабатывающий и мусоросортировочные заводы, которые так и не могут запустить в столице; это мусорный полигон, хаотичная застройка, смог, несоблюдение технико-экологических требований и много еще чего. Пока что борьба за экологию ведется только силами общественных объединений и активистов. А должна быть на уровне государственной политики. И не только относительно Бишкека. Ведь главное, что у нас есть – это наши люди, наша земля, наша природа. Это главное, о чем мы должны заботиться!

История про "Кумтор" на самом деле это не только про финансы, но и про экологию! Какой был нанесен ущерб нашей окружающей среде! А ситуация в Бишкеке – это вообще отдельный вопрос. Не зря активисты сейчас так остро поднимают вопросы экологии именно в столице! Я наблюдаю за этим процессом. Экокарта – отличная инициатива. Насколько я понял, ее суть в том, что каждый гражданин Кыргызстана может сообщать в интерактивном режиме об экологических проблемах.

Власть обязательно должна реагировать на такие сигналы, разбираться и принимать меры!

У нас ведь как происходит – народ озвучивает инициативы, сам же их запускает, реализует. Власть стоит в стороне. Государство должно не просто реагировать, не просто помогать, а вплотную подключаться, работать с активистами, брать основную функцию на себя!

Возвращаясь к Бишкеку. Одна из главных проблем – это мусорный полигон. Как я понимаю, был проект, который финансировался ЕБР. И остановился на первом этапе. Я обязательно разберусь, почему проект был заморожен. Символично "мусорные" проекты утонули в бюрократии и коррупции.

И хочу сказать еще несколько слов о разработке полезных ископаемых. Нам нужна серьезная, тщательная ревизия месторождений, лицензий, проверка условий получения лицензий и освоения. Опять же, проверка на предмет соблюдения экологических норм. Да, мы должны пополнять бюджет, развивать экономику, но не за счет уничтожения нашей природы и здоровья граждан! Поэтому я и ввел мораторий на выдачу лицензий. Кстати, насчет Кумтора. Я всегда говорил не только о серых схемах, но и об экологии. И посмотрите – многие моменты изменились, проекты по сохранению экологии усилились.

Повторюсь, я считаю, что во многом экологические проблемы решаются и вообще поднимаются благодаря усилиям экоактивистов. Что касается экокарты и других экопроектов, я хотел бы встретиться с активистами прямо сейчас. Но боюсь, что это будет выглядеть как заискивание. У нас ведь любят манипулировать этой темой и использовать активистов в политических целях. Но я обязательно предложу им встретиться и обсудить все инициативы и проекты после завершения предвыборной агитации.

- Как вы себя поведете, если не справитесь, и народ скажет "До свидания!"?

- До этого не дойдет. Я все сделаю, чтобы народ во мне не разочаровался.

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "28" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)