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По делу о взятках на дорогах задержан глава УОБДД Чуйской области

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- Екатерина Улитина
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В результате спецоперации задержаны три сотрудника УОБДД, работающие на КПП "Актилек-Автодорожный". Они подозреваются в систематическом получении взяток от водителей. Кроме того, задержан их руководитель глава УОБДД по Чуйской области Шаирбек Бопонов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что на вышеуказанном пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5000 сом от водителей автотранспортных средств,

занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП

составляет от 100 до 200 автомашин", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Спецоперация по задержанию была проведена 24 декабря 2020 года. Были задержаны три инспектора УОБДД ГУВД Чуйской области - "М.Т.М.", "Ш.Р.М.", "А.С.А.".

25 декабря 2020 года за причастность к данной коррупционной схеме задержан начальник УОБДД ГУВД Чуйской области полковник милиции Шаирбек Бопонов.

АКС ГКНБ КР продолжаются комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление других причастных к незаконным поборам должностных лиц ГУ ОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/395607
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Чуйская область, взятка, ГУОБДД
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