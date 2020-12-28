По делу о взятках на дорогах задержан глава УОБДД Чуйской области

В результате спецоперации задержаны три сотрудника УОБДД, работающие на КПП "Актилек-Автодорожный". Они подозреваются в систематическом получении взяток от водителей. Кроме того, задержан их руководитель глава УОБДД по Чуйской области Шаирбек Бопонов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что на вышеуказанном пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5000 сом от водителей автотранспортных средств,

занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП

составляет от 100 до 200 автомашин", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Спецоперация по задержанию была проведена 24 декабря 2020 года. Были задержаны три инспектора УОБДД ГУВД Чуйской области - "М.Т.М.", "Ш.Р.М.", "А.С.А.".

25 декабря 2020 года за причастность к данной коррупционной схеме задержан начальник УОБДД ГУВД Чуйской области полковник милиции Шаирбек Бопонов.

АКС ГКНБ КР продолжаются комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление других причастных к незаконным поборам должностных лиц ГУ ОБДД МВД КР.