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Шестиметровую елку из пряжи установили в столице Казахстана

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- Виктория Гунгер
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Шестиметровую эко-елку связали в столице. Новогодний символ из пряжи создали столичные школьники, их родители, а также сотрудники различных общественных организаций. Скоро ее установят в центре города, передает zakon.kz.

Необычную елку добровольцы изготовили в национальном стиле. В ее создании участвовали больше 100 человек. Все они из разных уголков страны. По словам организаторов, теплая елка повод объединить людей и создать новогоднюю атмосферу.

- Наряд для елки состоит из разноцветных вязаных квадратиков размером 20 на 20 сантиметров. Мы сами приобретали пряжу и выдавали ее нашим добровольцам. Для них мы проведем лотерею с ценными призами и подарками для творчества. В этом нам помогут спонсоры. Участвовать будут те, кто связал больше четырех квадратиков, - рассказала социальный предприниматель Рахима Мукушева.

Только на каркас эко-елки связали больше двух тысяч деталей. Все остальные элементы соединили в единое полотно по типу традиционной казахской техники "Құрақ Көрпе".

Активно участие в акции приняли школьники. Около 30 образовательных учреждений города помогали нам вязать зеленую красавицу. Общественные фонды предоставляли пряжу и крючки, - рассказала председатель общественного объединения Фарида Эйвазова.

В этом году эко-елка в два раза выше. Ее высота - шесть метров. А дизайн новогоднего дерева, как всегда, оригинальный. Каждый участник акции вложил душу в свое произведение.


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URL: https://www.vb.kg/395608
Теги:
Казахстан, Новый год, образование, школа, экология, культура, Кыргызстан
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