Лидер "Биримдик" Марат Аманкулов ушел из партии

Депутат ЖК Марат Аманкулов сложил с себя полномочия лидера партии "Баримдик" и вышел из ее состава. Об этом он рассказал своему коллеге Дастану Бекешову на его телеграм-канале.

- На сегодня я беспартийный и меня это устраивает. Ни в какую партию я вступать не собираюсь, - сказал Марат Аманкулов.

Он отметил, что не планирует участвовать в следующих выборах в Жогорку Кенеш и намерен заняться научно-просветительской деятельностью.

Напомним, Марат Аманкулов являлся лидером партии "Биримдик". Эта партия одержала победу на выборах в парламент 4 октября. Однако "Биримдик" и еще одного лидера - "Мекеним Кыргызстан" обвинили в массовом подкупе избирателей. Недовольство исходом голосования вылилось в массовые протесты и захват Белого дома. Выборы были признаны несостоявшимися, а президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.