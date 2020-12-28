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В Москве кыргызстанца заподозрили в попытке ограбления банка

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержан 29-летний уроженец Кыргызстана. Он подозревается в попытке ограбления одного из столичных банков.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в будний день, около 18.00. Именно в это время в службу "02" поступило сообщение о разбое на одно из столичных банковских учреждений. Сотрудники банка, подвергшегося налету, рассказали, что в помещение вошел неизвестный, одетый во все черное. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал провести его к кассам и отдать имевшиеся там деньги.

Однако что-то пошло не так, как предполагал налетчик. Он выстрелили в дверь подсобного помещения, после чего скрылся, так ничего не взяв.

К счастью, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", начаты поиски нападавшего. И 25 декабря он был обнаружен и взят под стражу. Задержание производилось, по информации столичных правоохранительных органов при поддержке бойцов СОБР, поскольку подозреваемый оказал сопротивление.

В процессе начавшегося следствия выяснилось, что нападавший – 29-летний приезжий из Кыргызстана. Мотивы и обстоятельства совершенного им преступления сейчас выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/395618
Теги:
ограбление, Россия, Москва, Кыргызстан
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