"Конфетам лет сто, они разложились уже". Граждане о товарах в "Глобусе"

В соцсетях пользователи пожаловались на происходящее, по их словам, "безобразие" с просроченными товарами и перебитыми ценами на продукцию.

Один из клиентов - пользователей соцсетей Egor Gryaznoff написал пост, в котором возмутился сервисом и товарами, находящимися на полках гипермаркета "Глобус". (Орфография и пунктуация автора сохранены -прим.ред)

"Крик души моей супруги. Администрации гипермаркета "Глобус" на Южной Магистрали в 7 м-не посвящается… Купили конфеты под названием "Павловская птичка" производства местного "Дос Конти"(прошу запомнить это название и никогда не берите эти конфеты и даже не пробуйте) ЭТО ПРОСТО УЖАС! Я обязательно верну их в Ваш магазин! Дорогая администрация, пробуйте или тестируйте продукцию, которую продаете, этим конфетам лет сто, наверное, они разложились уже, а некоторые засохли. Если, не дай Бог, кто-то из детей съест эту конфету – отравление гарантировано!!! Думаю, что в этой секции есть и еще подобные виды конфет… Фото этих самых конфет прилагаю!

Кстати, фото администратора я вижу, висит на входе, а вот ее никогда не видела в самом магазине.

Мнение данное копилось ни один месяц и в итоге больше не могу молчать, высказываюсь, дабы ваш сервис и гипермаркет стали лучше, как в начале, в год открытия! Я с семьей посещаю ваш гипермаркет минимум 2 раза в неделю, поэтому могу утверждать, что все безобразие, которое там происходит – происходит регулярно, т.е. всегда. Вспоминаю время с удовольствием, когда в магазине были чистота и порядок, не сравнить с нынешней ситуацией. Тележки металлические куда-то исчезли, чтобы ее добыть, нужно сбегать на уличную парковку или в подземную парковку, либо пробежаться по маркету и схватить "безхозностоящую". Телега есть, правда безумно грязная, просто кошмар.

На самом деле, как потом выяснилось, телеги, то есть. Только они по всему магазины с товарами и пустыми коробками стоят. Сотрудники в них выкладывают товар, мерчендайзеры компаний берут тележки и выкладывают свой товар. Ну вот идем за покупками, спустя двадцать минут после поиска тележки. Кстати говоря, зеленые корзинки, я использую крайне редко, но даже в те редкие моменты, необходимо пересмотреть немалое количество корзинок, потому что на дне какая-то грязь, чужие фантики, крошки, мусор, песок и прочее.

Итак, начинаем покупки с секции канцелярии и хозтоваров: практически, каждая вторая вещь, взятая в этой секции, оказывается без штрих-кода, и когда я выгружаю покупки на кассе, дождавшись очереди, а после тебя еще стоят минимум 8 покупателей с полными телегами, кассир мне торжественно объявляет: "Сбегайте, поменяйте!". Такое, также часто происходит и с продуктами из морозильников с курицей и окорочками. Там тоже бардак невероятный, во-первых, не разберешь где что, и что сколько стоит.

К секциям: молочная, мясная, с сырами, овощи и фрукты, крупы у меня претензий нет, там чистота и порядок. А вот секция с весовыми конфетами – это жесть! Во-первых, ассортимент, по сравнению с прошлым годом сократился в разы, одни и те же виды конфет по трем ячейкам расфасованы; во-вторых, обслуживающий персонал этой секции – это кошмар - злые и дерзкие, за исключением одной девушки (худенькая, не знаю ее имени). Остальные, при просьбе взвесить конфеты, одарят тебя таким неодобрительным взглядом, при всем при том, что их еще и дожидаться приходится немалое количество времени. И ни в коем случае не спроси у них о каких-либо конфетах или еще что-то связанное с их работой, получишь злостное "НЕ ЗНАЮ" или "НЕТ"!

Ну и конечно, все чаще стали происходить случаи, когда с полки берешь товар по одной цене, а на кассе выясняется, что цена совсем другая.

Многие, как Вы знаете, приходят в "Глобус" за Новогодними подарками, но в секции "Подарочные пакеты", висят пакеты какие угодно, только не новогодние! Некоторые новогодние пакеты я отыскала висящими по магазину, всего пару видов и покрытые слоем уличной пыли!!! Такой пакет не приятно даже в руки взять, не то что подарить.

Очень надеюсь, достучаться до администрации, чтобы лучше следили за порядком. Спасибо за внимание"

Примечательно, что его поддержали и другие бишкекчане, также недовольные сервисом и качеством товаров магазина.

"Правильно что написали, спасибо за информацию, ещё мне интересно почему во фрунзе и глобусе не проверяют куринные изделия все "протыканые" и наполненные жидкостью, это же не базар!"

"Причину уменьшения ассортимента конфет кто-то изучил? А может быть только один ЛТД "ДОС КОНТИ" выиграл ТЕНДЕР и отбросил других конкурирующих! Если нет ассортимента и выбор маленький, пусть соответствующие органы изучать причину!"

"Это у них обычная практика, думают под новый год всю просрочку нам слить"

"Хозяев этих торговых центров не прошибешь. Только активная критика поможет им как то разшевелиться".

Надеемся, соответствующие органы примут к сведению подобные заявления граждан, и проведут проверку качества товаров и сервиса в данных торговых точках.