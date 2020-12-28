Снег, гололед, туман. Водителей попросили сохранять дистанцию

В связи ухудшением и неустойчивой погоды с 29 декабря по 31 декабря с туманом, снегом и гололедом, УОБДД по ГУВД Чуйской области убедительно просят на перевалах "Төө-Ашуу" и "Боом" и автодорогам Бишкек-Ош, Бишкек-Торугарт, водителей быть бдительными. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

- Следует сохранять скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не выезжать на встречную полосу. Также просим водителей своевременно поменять летние шины на зимние шины для уменьшения риска ДТП на перевалах, - подчеркнули в областном УОБДД.

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