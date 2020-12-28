Камчыбек Ташиев поздравил воспитанников школы-интернат №21 с Новым годом

Сегодня, 28 декабря 2020 года, в преддверии Нового года председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев посетил специализированную школу-интернат №21 для слабослышащих и позднооглохших детей г. Бишкек.

В торжественной обстановке глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил весь коллектив и учащихся данного заведения с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья. После чего от имени руководства и личного

состава ГКНБ были вручены стиральная машина, телевизор, посуда на 200 персон, 30 детских зимних курток, 150 новогодних подарков в виде сладостей, более 120 кг стирального порошка и 5 коробок мыломоющих средств.

Руководство школы-интерната выразила благодарность Камчыбеку Ташиеву и всем сотрудникам ГКНБ за подарки.

С добрыми пожеланиями и с новогодней программой выступили ученики школы-интерната.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы в целях оказания всесторонней поддержки данному заведению.