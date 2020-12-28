Выборы 2021. Кыргызстанцы в Турции скорее всего не смогут проголосовать

Кыргызстанцы, которые работают и живут в Турции не смогут проголосовать на предстоящих выборах президента и референдуме. Об этом VB.KG сообщили сами мигранты.

- Находящиеся в Турции кыргызстанцы хотят воспользоваться своим правом и принять участие в выборах президента и на референдуме. Но, в связи с ограничениями введенными властями Турции из-за пандемии коронавируса, сделать это будет очень трудно и даже невозможно. По установленным правилам, никто не может покидать свои дома вечерами и по выходным. На время новогодних праздников локдаун ужесточен еще больше - комендантский час будет круглосуточным. Никаких предпосылок, что карантин смягчат до 10 января нет, - рассказали редакции соотечественники.

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии VB.KG сообщили, что знают о сложившейся ситуации.

- Это внутрестрановое решение. Будем надеяться, что к 10 января ситуация изменится, - ответили в Центральной избирательной комиссии.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев комментируя VB.KG этот вопрос отметил, что государственные органы Кыргызстана не могут вмешиваться в решения властей другой страны.

- Нужно исполнять требования той страны, на территории которой находятся наши граждане. Да, действительно, есть опасения, что люди не смогут проголосовать, но ни ЦИК, ни МИД Кыргызстана не могут диктовать правительству других стран, как им вести свою политику, сказал Осмоналиев.

Он отметил, что в будущем необходимо внедрять систему электронного голосования.

Отметим, по данным за 2019 год в Турции работает порядка 30 тысяч кыргызстанцев. Страна переживает всплеск заболеваемости COVID-19. Заболевание выявлено у более 2,1 млн человек, умерли более 19 тысяч человек. Досрочные выборы президента и голосование на референдуме назначены на 10 января.