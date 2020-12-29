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КР из-за неумелого управления аграрной отраслью опять придется клянчить

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- Вячеслав Аникин
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Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности опубликовало итоги уходящего полеводческого сезона. Они - печальные. Мы вновь будем вынуждены закупать пшеницу и другие продукты первой необходимости у соседей. А цены на основные виды сельхозсырья в будущем году, как утверждают ведущие экономисты мира, будут системно и стремительно возрастать. Так что нас ожидает очень непростое время, можно даже сказать, взрывоопасное. Люди все что угодно могут вытерпеть, но голод - никогда.

Из–за неумелого управления аграрной отраслью урожаи пшеницы с каждым годом становились все меньше. Так, в нынешнем году намолочено всего 667 тысяч тонн зерна, а необходимо 1 миллион 200 тысяч тонн. Нам опять придется идти на поклон к соседям, которые выделили квоту только в 400 тысяч тонн. Правда, пока не ясно - по какой цене. Может так случиться, что соседи предложат нам вместо зерна муку, а она, как известно, обойдется нам в два раза дороже. А где брать еще 200 тысяч тонн, - в России? Но премьер–министр Михаил Мишустин уже ввел таможенные пошлины на экспорт стратегически важного сельхозсырья. Золотой окажется российская пшеничка! Значит, опять будем клянчить гуманитарку?

Еще хуже перспективы с обеспечением граждан растительным маслом. Мы и раньше производили этот продукт ничтожно мало - всего лишь 20 процентов от потребностей, а в этом году площади подсолнечника сократили еще на 8 тысяч гектаров. Руководители Минсельхоза в этом не видели особой беды, поэтому не хотели предоставлять фермерам, выращивающим подсолнечники, и маслобойным предприятиям режим наибольшего благоприятствования. Не исключено, что в следующем году литр импортного растительного масла будет стоить 160–180 сомов, а может, даже дороже. Не нужно быть провидцем, чтобы предугадать реакцию чиновников на это. Начнут с самых высоких трибун вещать о том, что забугорное маслице подскочило в цене во всем мире и они здесь ни при чем. Так ли это? А кто свое производство угробил? Да те госмужи, которые хотели заполонить отечественные рынки импортной продукцией, а фермеров нацеливали на производство только высокорентабельных культур.

В чем здесь хитрость? А в том, что крестьянам при таком раскладе не нужно помогать. Ведь выращивание скота, кукурузы, плодов и ягод - дело чертовски прибыльное, дехканам не нужны будут дешевые кредиты и тем более субсидии. И в то же время коммерсанты, занимающиеся поставками сельхозпродукции из–за рубежа, будут регулярно "отмечаться" у больших чиновников. Но нынешние суровые реалии спутали все серые схемы. Теперь каждая страна в первую очередь старается обеспечить всеми необходимыми продуктами питания только своих граждан, а на экспорт разрешается отправлять излишки. По космическим ценам!

Складывается тяжелая ситуация и с обеспечением сахаром. В прошлом году сладких корнеплодов было накопано 739 тысяч тонн, а в этом - только 448 тысяч. Будем вынуждены покупать за границей и этот продукт. А он - к гадалке не ходи - дешевым не станет.

В этом году меньше накопано картофеля (почти на 50 тысяч тонн), даже овощей собрано меньше на 2 тысячи тонн. Зато бахчевых и плодово– ягодных культур - больше. Но ими сыт не будешь.

Удивляться всему этому не приходится. Долгие годы нашей аграрной отраслью руководили случайные, беспринципные люди, которые научились только собирать сводки с полей и слушаться вышестоящих начальников. Судьба самого сельского хозяйства им была безразлична. А теперь мы все собираем горькие плоды такого "руководства".


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URL: https://www.vb.kg/395643
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, сельское хозяйство, Кыргызстан
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