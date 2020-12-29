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В список СМИ-иноагентов впервые включили физических лиц

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Министерство юстиции России впервые внесло в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, физических лиц. Данные опубликованы на сайте ведомства в соответствующем реестре, сообщает издание lenta.ru.

Так, в список включили журналистку Людмилу Савицкую из Пскова и главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина. Также иноагентом признали правозащитника Льва Пономарева, возглавляющего общественную организацию "За права человека".

В реестре теперь числятся художница-акционистка Дарья Апахончич и политтехнолог Сергей Маркелов. В результате в реестре появилось пять физических лиц. До этого среди "иностранных агентов" были только организации, в том числе "Радио Свобода", "Голос Америки" и телеканал "Настоящее Время".

С февраля 2020 года в России действует закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.

Согласно закону, статус иноагента может быть присвоен в том числе иностранным журналистам с аккредитацией в России. СМИ должны будут маркировать материалы физлиц и организаций с таким статусом.

Европарламент призывал российские власти отменить новый закон. Евродепутаты отмечали, что закон об иноагентах в СМИ противоречат Конституции России и международным обязательствам Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/395644
Теги:
Россия, СМИ
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