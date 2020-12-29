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Скончался известный журналист Бейшенбек Бекешов. Некролог

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- Оксана Гут
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Кыргызская культура и журналистика понесла большую утрату – 27 декабря 2020 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался известный кыргызский журналист, телеведущий, публицист и заслуженный деятель культуры Бекешов Бейшенбек Асекович.

Некролог

Бекешов Бейшенбек Асекович родился 2 апреля 1959 года в селе Сары-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1976 году, после окончания средней школы имени М.Горького в родном селе, он поступил в Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР.

Благодаря заметным успехам в учебе, в 1979 году Бейшенбека Асековича переводят в Московский университет имени М.В.Ломоносова, который успешно закончил в 1981 году, получив специальность "журналист". Свою трудовую деятельность Бейшенбек Асекович начал в этом же году в государственной типографии.

До 1986 года работал в Кыргызской государственной энциклопедии в должности научного редактора, затем ведущего научного редактора, позднее - главного редактора.

В 1988 году Бейшенбек Асекович работал редактором отдела литературно-драматических программ Кыргызской государственной телерадиокомпании.

Позже занимал должности ведущего редактора, обозревателя в отделе литературно-драматических и социально-экономических программ. В 2005 году был назначен вице-президентом Кыргызской телерадиокорпорации, в 2006 году - заместителем генерального директора корпорации.

С 2009 по 2015 годы Бейшенбек Бекешов работал в должности заместителя генерального директора Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР", затем с 2017 по 2019 годы работал обозревателем на телеканале "New TV".

За годы работы на отечественном телевидении он участвовал в создании или непосредственно был ведущим таких известных передач, как "Коломто", "Эл наркы", "Акыл заман". В последние годы он трудился над собственным проектом - магазином экологических продуктов "Айыл азыгы".

За годы работы на телевидении Бейшенбек Асекович стал наставником для многих своих более молодых коллег и образцом журналиста, работающим в кадре.

Светлая память о Бекешове Бейшенбеке Асековиче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Правительство КР:

А.Э.Новиков, Э.Ж.Сурабалдиева, С.С.Касмамбетов, Б.А.Аманбаев, Н.К.Кадырбеков, Н.Анарбаев, Б.К.Рысалиев, К.О.Иманалиев, К.С.Молдокасымов, А.А.Алдашева, Т.К.Джаманбаева, Г.С.Базаров, Б.Ж.Сутенова, Б.Ж.Алиев, М.Ж.Мамбеталиев, Э.Догдурбеков, А.Ы.Мусаев, Ш.Абдрахманов, М.Арстанбек, Б.К.Мамытов, Г.А.Молдоева, Б.Калыков, К.Р.Тайтекеев, С.А.Абдрахманов, Т.Т.Казаков, А.М. Матисаков.


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URL: https://www.vb.kg/395646
Теги:
погибшие, правительство, Кыргызстан, СМИ
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