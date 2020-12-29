Россия упростит въезд для трудовых мигрантов из Узбекистана. Соответствующие документы уже подписаны в Москве уполномоченными органами двух государств, сообщает издание media-mig.ru.

Подчеркивается, что миграционные изменения затронут иностранных сотрудников лишь при организованном найме для работы на конкретном предприятии.

Этот же пакет документов предполагает создание системы, когда иностранный сотрудник оформляет разрешительные документы в своей стране. Для этих целей в Узбекистане будут открыты специализированные миграционные офисы.

Отметим, Узбекистан традиционно занимает одну из лидирующих позиций по числу трудовых мигрантов в России. По разным оценкам, до 2020 года в РФ на заработках находилось от 1,5 до 2 млн граждан этой республики.

Напомним, в этом году число трудовых мигрантов сократилось на четверть. Сильнее всего дефицит рабочих рук сказался на строительном секторе, а также на сферах обслуживания и общепита. Заместить иностранных сотрудников на освободившихся вакансиях россиянами не удалось, несмотря на повышение зарплаты. В связи с этим вопрос упрощения въезда для иностранных рабочих был поднят на государственном уровне. Но пока речь идет только об организованной миграции, то есть когда работодатель целенаправленно набирает сотрудников в других государствах для работы на определенном объекте. Для всех остальных категорий иностранных граждан границы России по-прежнему закрыты.