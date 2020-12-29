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У кыргызстанцев изъято свыше 160 единиц оружия и 3800 боеприпасов

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- Оксана Гут
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В преддверии выборов в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка органами внутренних дел проведены оперативно-профилактические мероприятия "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Данное мероприятие проводилось в соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики в целях профилактики правонарушений, укрепления законности и правопорядка, пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов.

В соответствии с приказом полностью проверены соответствующие документы у юридических и физических лиц, в том числе охранных агентств, проверены владельцы наградного, служебного, травматического, охотничьего оружия и места их хранения.

В ведомстве напомнили, что в целях предупреждения нарушений в период подготовки и проведения выборов временно приостановлена выдача разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия, а также ограничена деятельность оружейных магазинов на территории всей республики.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на территории республики проверены более 6300 владельцев огнестрельного, в том числе газотравматического оружия, более 120 объектов разрешительной системы.

По результатам принятых мер по выявленным фактам нарушений составлено более 220 протоколов по статьям 84 и 85 Кодекса о нарушениях. За нарушения правил хранения изъято свыше 160 единиц оружия, более 3800 боеприпасов.

Выявлен факт правонарушения, который зарегистрирован по ст.143 "Незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных" Кодекса о проступках. В ходе оперативно-профилактических мероприятий в регионах выявлены также факты незаконного хранения оружия. По статье 253 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" Уголовного Кодекса КР зарегистрировано 13 материалов. Кроме этого имеются факты, зарегистрированные по статье 254 "Незаконное изготовление оружия" и статье 255 "Небрежное хранение оружия" Уголовного Кодекса КР. Изъято 9 единиц гладкоствольного оружия, обрез, граната, патроны.

Кроме того, зарегистрированы факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов.

Министерство внутренних дел напоминает, что незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут за собой уголовную ответственность. Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/395654
Теги:
МВД, оружие, рейд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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