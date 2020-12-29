Сторонник Атамбаева просит привлечь к ответственности Жээнбекова

Активный сторонник экс-президента Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности экс-спикера ЖК к уголовной ответственности. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По мнению Султанбекова, Асылбек Жээнбеков, находясь на посту спикера, совершил ряд нарушений. В частности речь идет о ратификации договор по модернизации ТЭЦ. По этому делу были осуждены бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе Алмазбек Атамбаев и экс-премьер-министр Сапар Исаков.

- Полтора года назад я обратился в Генеральную прокуратуру, где перечислил все нарушения Асылбека Жээнбекова и потребовал привлечь его к ответственности. Я уже почти забыл об этом письме, но на днях я получил ответ. В письме говорится, что в действиях Асылбека Жээнбекова нет признаков состава преступления и в возбуждении дела мне было отказано, - сказал Темирлан Султанбеков.

Он отметил, что ответ был написан 14 октября 2020 года.

- Даже в последние дни у власти они думали о том, как защитить себя, - считает Темирлан Султанбеков.

Молодой политик сообщил, что отправит повторное заявление в Генеральную прокуратуру в отношении Асылбека Жээнбекова.

- Я хочу узнать каков будет ответ нового Генерального прокурора, - сказал Султанбеков.

Напомним, Ассылбек Жээнбеков является родным братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Он досрочно оставил пост после политического кризиса в октябре 2020 года.