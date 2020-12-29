Садыр Жапаров: Государство должно заботиться об учителях!

В рамках долгосрочной стратегии развития Кыргызстану необходимо переходить на новый экономический уклад – экономику знаний. Для этого нам предстоит реформирование всей системы образования. Под нужды новой экономики и в соответствии с требованиями нового времени.

Из платформы С.Жапарова "Служение будущему".

"Выпускники школ должны уже обладать знаниями и навыками, достаточными для развития в технологически новой реальности: навыки программирования, широкая языковая подготовка, глубокие познания в естественно-технических науках", - считает кандидат на должность президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Учителя

Народный кандидат в президенты прекрасно знает о проблемах в сфере образования. " За 30 лет система образования пришла в упадок. Ситуация плачевная. Не хватает школ, нет самого необходимого – учебников, техники, мебели. Школы строятся, есть инвесторы, готовые вкладываться в строительство, но не хватает учителей. Даже в Бишкеке... Опытных педагогов с каждым годом все меньше и меньше, а молодые из-за того, что нет условий, не идут в школы", - говорит он.

Садыр Жапаров отмечает, что государство должно заботиться об учителях, потому что учителя заботятся о наших детях. Необходимо, чтобы действующий закон, согласно которому учителям положена помощь со стороны государства с оплатой коммунальных услуг, выдачей земельных участков, ипотекой, медицинским гарантированным обслуживанием, наконец заработал.

Как считает народный кандидат в президенты, следует развить систему эффективной профессиональной переподготовки педагогов, получения ими дополнительных и новых навыков. Вернуть категории по квалификациям. Разработать и ввести льготные кредитные пакеты для учителей на получение ипотеки, товаров народного потребления, в т.ч. компьютерной техники. Расширить перечень социальных льгот всем учителям и обеспечить их реализацию: оплата коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и другие статьи обязательных и необходимых расходов. Хорошей мотивацией для учителей будет и введение премиальной системы через меценатские фонды за достижения и успехи учеников, считает Садыр Жапаров.

Ыйман

Садыр Жапаров, отвечая на вопросы избирателейв ходе агитационного турне, выразил личное мнение о необходимости введения в школах уроков нравственности. Однако некоторые неправильно перевели слова "ыйман сабагы" как "уроки веры" и обвинили кандидата в попытках исламизации.

"На самом деле значение моего высказывания созвучно таким определениям, как ыймандуулук – чистота (свет) внутреннего мира человека, адептүүлүк – дисциплина поведения, нарктуулук – этновоспитание и этнопедагогика", - объяснил Садыр Жапаров.

Он отметил, что в Европе, где он прожил три года, в школе преподавали основы религии. Посещение этого предмета было свободным. В России в школе также есть такой предмет.

"У нас тоже можно ввести такой предмет в формате факультатива. Думаю, подрастающему поколению будут полезны уроки, на которых будут закладываться главные морально-этические аспекты. Кроме этого, нашим детям нужно давать основные знания о фундаментальных основах мировых религий. Я говорю про историю, основу мировых религий. Наши дети должны знать это, чтобы религиозные фанатики, экстремисты не забивали им голову всяким хламом. Вы же прекрасно видите, что происходит. Наших детей обрабатывают и отправляют в ту же Сирию – это большая проблема. Мы не должны этого допустить", - объяснил Садыр Жапаров.

Вузы

Вузов много, но качество преподавания хромает, отмечает народный кандидат в президенты. Как считает он, следует проводить жёсткое лицензирование. Также нужно заняться планированием и госзаказом. "У нас расплодилась масса "университетов", которые штампуют банкиров, экономистов, менеджеров. И они потом сидят без работы. А стране нужны профессиональные энергетики, инженеры, геологи, врачи, учителя", - подчеркнул Садыр Жапаров.

"Важнейший источник развития государства – это знания. Чтобы построить развитое государство мы должны обучать детей, давать им полноценные знания", - отметил С.Жапаров.

ЗА СИЛЬНЫЙ КЫРГЫЗСТАН!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

ЗА№1!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "29" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)