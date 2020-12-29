На Алтае кыргызстанца осудили за попытку дачи взятки

В Локтевском районе Алтайского края суд вынес вердикт в отношении гражданина Кыргызстана. Ему было предъявлено обвинение в попытке дачи взятки должностному лицу.

По информации Рубцовской транспортной прокуратуры, на территории Горнякского таможенного поста был остановлен грузовой автомобиль с прицепом для проведения таможенного досмотра. Машина следовала из Кыргызстана с продукцией, которую надлежало доставить в Новосибирск.

"В процессе проведения таможенного досмотра гражданин Кыргызстана, который являлся представителем грузоотправителя, предложил должностному лицу Алтайской таможни денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей за ускорение процедуры таможенного контроля…После передачи денежных средств данный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности Алтайской таможни", - сообщили в надзорном органе.

В отношении кыргызстанца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дача взятки". В ходе предварительного следствия он полностью признал вину по существу предъявленного ему обвинения. Данная статья предусматривает различные виды наказания - от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

После утверждения обвинительного заключения Рубцовским транспортным прокурором уголовное дело было направлено в Локтевский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу. Кыргызстанца за инкриминируемое ему деяние приговорили к штрафу.