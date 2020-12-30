Садыр Жапаров: Здоровье населения - залог экономической мощи государства

Здоровье населения – это ключевой фактор государственной и экономической мощи. Из платформы С.Жапарова "Служение будущему".

"Пандемия показала больные места системы: нехватка специалистов, слабая материально-техническая база, хроническая недофинансированность отрасли, а главное – неготовность власти к решительным действиям", - отмечает кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Как заявил народный кандидат, доля бюджетных затрат на сектор здравоохранения должна быть увеличена минимум вдвое. Источник увеличения – средства, сэкономленные от оптимизации чиновничьего и депутатского аппарата.

Нужно вернуть статус районного врача, его функционал и финансирование считает Садыр Жапаров. Также необходимо вернуть вертикаль управления объектами здравоохранения, провести разбирательство по структуре, функционалу и средствам, аккумулируемым в Фонде обязательного медицинского страхования. Сделать систему распределения финансирования не по количеству обращений, а по качеству предоставляемых медицинских услуг. Вернуть профильную направленность национальных медицинских государственных центров. Отменить распределение финансирования по закрепленным статьям расходов, предоставив право мобильного реагирования администрациям больниц и поликлиник.

"Медицинские вузы должны работать в тесном сотрудничестве с государством. Развитие тех или иных медицинских направлений должны лечь в основу государственного плана и заказа профильных специалистов", - подчеркивает С.Жапаров.

Кандидат в президенты отмечает, что в сфере здравоохранения сотни дублирующих функций, страшная бюрократия. При этом нет центра принятия решений и ответственности.

"Летом 2020 года государство не справилось с первой волной пандемии коронавируса не только потому, что не было лекарств, коек или врачей, а потому, что даже в Минздраве толком не знают, как работает их же система! Кыргызстанцы оказались беспомощными в вопросах обеспечения своего здоровья, своих близких", - отмечает Садыр Жапаров.

Сегодня ситуация не только в Кыргызстане, но и во всем мире другая. Необходима высокая скорость изменений, принятия решений, нужно действовать быстро и решительно.

"Конечно же, разобрать завалы, образовавшиеся в системе здравоохранения за 30 лет, моментально не удастся. Работа по модернизации здравоохранения будет идти системно и продуманно. Необходимо ликвидировать бюрократию, некомпетентность, кумовство и коррупцию", - отметил Садыр Жапаров.

ЗА ЗДОРОВЫЙ КЫРГЫЗСТАН!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

ЗА №1!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "30" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)