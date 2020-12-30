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К флешмобу "Валенки" присоединились жители Джалал-Абадской области

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- Светлана Лаптева
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Накануне Нового года, в завершении 75-летия Великой Победы, Музей Победы в Москве объявил о проведении всеобщей акции по исполнению известной песни "Валенки". Первыми в песенном флешмобе приняли участие представители ОО "Славяская диаспора" из Джалал-Абада.

Напомним, что песню "Валенки" очень любили бойцы на фронте, ее исполнила на ступенях Рейхстага Нина Русланова. Да и сама песня задорная, радостная, и даже новогодняя. Именно поэтому организаторы предлагают всем желающим исполнить именно это произведение.

Всем желающим необходимо было до 28 декабря загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/fleshmob-valenki/), а также выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

1 января 2021 года стартует онлайн-голосование, которое продлится до 10 января. Зрители смогут выбрать самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы - участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции "Подвиг Народа", а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в старый Новый год - 13 января 2021 года.

Как уже выше отмечалось, первыми к акции присоединились жители Джалал-Абадской области: учителя Салия Каримова и Сергей Бороденко из инновационной школы-гимназии № 4 им. Ю.А. Гагарина в Майлуу-Суу, и члены ОО "Славянская диаспора" из Джалал-Абада Александр Малюженко и Алена Никулина.


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URL: https://www.vb.kg/395693
Теги:
Джалал-Абадская область, День Победы, Кыргызстан
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