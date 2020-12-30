Погода
$ 82.35 - 82.70
€ 100.62 - 101.92

За присвоение и растрату имущества задержан экс-вице-мэр Мирлан Амантуров

252  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АКС ГКНБ КР по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержан бывший вице-мэр Бишкека по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства Мирлан Амантуров.

Как отмечается, в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в органах местного самоуправления установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" и мэрии Бишкека при проведении государственных закупок по ремонту и строительству столичных дорог с использованием подконтрольных подрядных организаций бывшему вице-мэру.

- Установлено, что за период с 2015 по 2019 годы аффилированным с Амантуровым компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн. сомов, часть из которых им присваивалось. В связи с чем, несмотря на наличие своевременного финансирования со стороны мэрии Бишкека, работы подрядными компаниями не были выполнены в полном объеме. 29 декабря 2020 года в рамках досудебного производства он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица мэрии Бишкек, ответственные за финансирование и контроль использования муниципальных средств, а также лица имеющих причастность к данной коррупционной схеме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395694
Теги:
мэрия, АКС ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  