За присвоение и растрату имущества задержан экс-вице-мэр Мирлан Амантуров

АКС ГКНБ КР по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержан бывший вице-мэр Бишкека по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства Мирлан Амантуров.

Как отмечается, в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в органах местного самоуправления установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" и мэрии Бишкека при проведении государственных закупок по ремонту и строительству столичных дорог с использованием подконтрольных подрядных организаций бывшему вице-мэру.

- Установлено, что за период с 2015 по 2019 годы аффилированным с Амантуровым компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн. сомов, часть из которых им присваивалось. В связи с чем, несмотря на наличие своевременного финансирования со стороны мэрии Бишкека, работы подрядными компаниями не были выполнены в полном объеме. 29 декабря 2020 года в рамках досудебного производства он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица мэрии Бишкек, ответственные за финансирование и контроль использования муниципальных средств, а также лица имеющих причастность к данной коррупционной схеме.