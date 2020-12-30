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В Москве при падении с крыши здания погиб кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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Трагический случай произошло в Москве в канун нового года. Здесь скончался, упав с крыши многоэтажного дома, 31-летний приезжий из Кыргызстана А.Б., уроженец Джалал-Ададской области. Известно, что он занимался очисткой крыши от снега.

Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему. Обстоятельства происшедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. С ними, узнав о случившемся, незамедлительно связались в посольстве КР в РФ. И направили обращение в Следственный отдел СК РФ по столичному району Хамовники с просьбой обеспечить всестороннее расследование ЧП. Кыргызские дипломаты находятся в контакте со следователем, занимающимся этим делом.

Кроме того, направлено обращение в Трудовую инспекцию, с целью проверки соблюдения в данном случае норм трудового законодательства. Вопрос взят посольством на контроль. Оно также связалось с родственниками погибшего и оказывает им необходимую в подобных случаях юридическую помощь.

К сожалению, за нынешние осень-зиму это уже не первый случай гибели в Москве трудовых мигрантов из Кыргызстана при выполнении работ на многоэтажных зданиях. В частности, аналогичная трагедия произошла в российской столице в конце сентября. Здесь от падения с седьмого этажа скончался 24-летний Б.З., также уроженец Джалал-Абадской области, трудившийся на ремонте офиса. Причиной происшедшего стал обрыв крепления. Тело погибшего было при содействии диаспоры доставлено на родину.


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URL: https://www.vb.kg/395695
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
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