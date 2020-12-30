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В РФ готовятся избирательные участки для выборов президента Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В завершающую стадию вступила подготовительная работа, цель которой – обеспечить участие в предстоящих выборах президента Кыргызстана граждан республики, находящихся в этот день в России. Такой подготовкой занимаются дипучреждения КР в РФ, в которых и разместятся избирательные участки.

В этот раз в России в соответствии с решением ЦИК КР образованы 15 таких участков. Три из них - на территории посольства КР в Москве, по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Кроме того, впервые образовано три дополнительных участка, два – на базе одной из школ в Москве, один - в Тюмени.

Как сообщили в посольстве, все участки оборудуются в соответствии с требованиями Центризбиркома КР. Одновременно среди соотечественников в РФ развернута информационно-разъяснительная работа на тему досрочных выборов президента и референдума по Конституции КР, которые назначены на 10 января 2021 года. В этой работе кыргызским дипломатам помогают активисты из числа диаспоральной общественности. Также в Москве побывала мобильная группа, сформированная ЦИК КР. Ее члены встретились с сотрудниками посольства, представителями диаспоры, посетили дополнительные участки, совместно были обсуждены организационные вопросы.

На данный момент завершено включение соотечественников в список избирателей. В него автоматически вносились граждане Кыргызстана, сдавшие биометрические данные и вставшие на консульский учет в загранучреждениях КР в РФ. Именно те, кто прошел эти процедуры, имеют право, согласно закону, голосовать на выборах.

В посольстве отметили, что каждый избиратель-кыргызстанец в России с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 29 декабря включительно, имел возможность обратиться с заявлением в дипучреждения КР в РФ в случаях обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия его в предварительном или контрольном списках избирателей. И если еще несколько недель назад только по Москве в таком списке насчитывалось около 9 тысяч человек, то ближе к завершению установленного периода их количество возросло до 14 тысяч. Окончательная численность, с учетом данных и по другим дипучреждениям, сейчас уточняется.

К сведению, в выборах в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября текущего года, по всей РФ приняло участие около 17 тысяч граждан КР.


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URL: https://www.vb.kg/395699
Теги:
выборы, президент, Россия, Кыргызстан
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