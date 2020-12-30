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В предвыборный период зафиксировано 27 нарушений закона кандидатами

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- Оксана Гут
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Долгосрочные наблюдатели общественного фонда "Общее дело" с 21 по 28 декабря зафиксировали 27 нарушений законодательства в период подготовки к проведению досрочных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 10 января 2021 года. Об этом сообщили в ОФ.

Среди выявленных нарушений было зафиксировано 15 фактов использования административного ресурса, 7 фактов подкупа избирателей и 5 случаев угроз и применения насилия. Информация по 12 из 27 фактов направлена в Координационную группу оперативного реагирования (КГОР) для проверки указанных фактов возможных нарушений.

Согласно предоставленной наблюдателями информации четыре из шести направленных в КГОР случаев касаются действий в пользу кандидата в президенты Садыра Жапарова. В двух случаях: в селе Дыйкан Кыштак Карасуйского района Ошской области и в Базар-Коргонском районе, селе Кызыл-Октябрь Джалал-Абадской области помимо незаконной агитации представители местных органов власти обещали местным жителям предоставить вознаграждение за голосование за Жапарова, при этом у граждан требовали копии паспортов, что является серьезным нарушением избирательного законодательства.

Один из случаев возможного подкупа касается действий в пользу одного из кандидатов: в Араванском районе Ошской области кредитные эксперты финансовой организации распространяют среди избирателей информацию о том, что в случае голосования за определенного кандидата, возглавляемая им компания в течение трех месяцев будет за них погашать проценты по кредитам.

Зафиксированные наблюдателями ОФ "Общее дело" и переданные в КГОР случаи возможного применения административного ресурса также касаются действий в пользу кандидата Садыра Жапарова (4 из 5), в том числе зафиксированы факты с использованием социальных сетей: на странице пользователя Фейсбук была опубликована информация о встрече с кандидатом С. Жапаровым. При этом пользователь является сотрудником Кочкорского районного управления Министерства финансов КР.

Один случай относится к действиям кандидата Курсана Асанова: в Араванском районе у кандидата на пост главы государства в качестве агитаторов привлекаются сотрудники ОВД.

В период с 21 по 28 декабря было зафиксировано пять случаев угроз, один из них передан в КГОР, для его проверки и в случае подтверждения, принятия мер. В филиале той же финансовой организации в Ошской области, Араванского района со стороны руководителя филиала возможно идет давление на сотрудников филиала банка для голосования за кандидата Б.Тольбаева. В

случае отказа сотрудников пугают увольнением.

"58 долгосрочных наблюдателей ОФ "Общее дело" осуществляют мониторинг предвыборного периода во всех регионах Кыргызской Республики, продолжая проводить встречи с кандидатами в президенты и их штабами, избирателями, участковыми комиссиями, проводить мониторинг социальных сетей. Отчеты о результатах наблюдения на еженедельной основе поступают в ОФ, сведения по наиболее резонансным случаям направляются в соответствующие структуры для принятия мер реагирования", - заявила председатель правления ОФ "Общее дело" Аида Суйундуева.

Результаты наблюдения за предвыборным периодом будут отражены в отчете и обнародованы 5 января 2021 года. Цель данного отчета - предоставить общественности объективную, своевременную и беспристрастную информацию о предвыборном периоде.

Мониторинг выборов осуществляется в рамках проекта "Независимое наблюдение за досрочными президентскими выборами в Кыргызской Республике 10 января 2021 года", реализуемого общественным фондом "Общее дело".


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URL: https://www.vb.kg/395703
Теги:
выборы, нарушения, президент, Кыргызстан, Курсан Асанов, Садыр Жапаров, ЦИК
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