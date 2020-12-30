Выборы 2021: Имеют ли право говорить о законности оппоненты Жапарова?

На прошедших дебатах кандидатов в президенты звучало много красивых слов о законности. Правда, подобные рассуждения население Кыргызстана уже слышит на протяжении всего периода независимости страны. Наверное, пора уже народу скинуть всю эту густую лапшу со своих ушей.

Дело в том, что все эти высокие слова о законности не имеют ничего общего с юридической наукой. Многие кандидаты публично выступают за правомерность, но в то же время невооруженным взглядом видно, что их слова зачастую расходятся с делами. Поэтому невольно напрашивается закономерный вопрос, как у них язык поворачивается говорить про законность?

Давайте вспомним недавнее прошлое и зададимся вопросами: С точки зрения закона были легитимными события 2010 года? Законно ли пришло Временное правительство? Было ли законно принятие Конституции 2010 года, когда на юге происходил межнациональный конфликт?

Ответ, думается, находится на поверхности. Нужно напомнить, что традиция беззакония было положена уже давно. К примеру, когда тот же Атамбаев с нарушениями принимал поправки в Конституцию. Тогда о беззаконии много говорили юристы и правозащитники, но кто их слушал?

Видимо, череда государственных переворотов тоже была законна, как и госпереворот в октябре 2020 года. И все это беззаконие допустили те самые люди, которые сегодня говорят про закон. Они были депутатами, судьями, чиновниками. Они занимали высокие должности, стояли у руля государства. Где они были и что делали 10 лет, когда на каждом шагу творилось беззаконие, политические гонения, когда правил всем один человек?

Именно при их попустительстве и участии происходили все эти вещи. Это они сотворили то, что что сегодня мы имеем – экономический и политический кризис, густо замешанный на беззаконии.

Некоторые депутаты, которые сегодня претендуют на главный пост в стране, исключительно путем подкупа хотели пройти в Жогорку Кенеш, но только ярость народа помешала этому политическому мошенничеству свершиться. Эти же пройдохи теперь выходят на экраны и снова твердят о законности. Такое впечатление, что эти сегодняшние кандидаты в президенты думают, что население – это быдло с очень короткой памятью, который можно бесконечно обманывать и манипулировать.