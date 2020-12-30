Погода
$ 82.35 - 82.70
€ 100.62 - 101.92

Посольство КР в РФ завершает год в напряженном ритме

24  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На исходе декабря посольство КР в РФ продолжает, как и в течение всего месяца, принимать большое количество посетителей и работать с ними с утра до позднего вечера. В большинстве своем, рассказали в дипмиссии, это - люди, стремившиеся до наступления нового года успеть решить вопрос продления или получения новых паспортов.

Такой наплыв обусловлен объективными и субъективными причинами. Как известно, правительство Кыргызстана приняло решение об автоматическом продлении паспортов граждан КР до 31 декабря текущего года. И в этот период соотечественникам, находящимся в РФ, нужно было обратиться в посольство в Москве и там же подать заявление на получение нового удостоверения личности. Но в связи с пандемией сделать это своевременно не успели по разным причинам, связанных с самоизоляцией, трудоустройством, отправкой близких на родину при нехватке авиарейсов и так далее. И до паспортной проблемы, как говорится, руки не доходили.

К тому же в докоронавирусные времена многие кыргызстанцы решали ее, в случае и с общегражданскими паспортами, и с ID-картами, выезжая на родину, где это сделать было и проще, и дешевле. И при повторном въезде в РФ вновь становились миграционный учет, который привязан к сроку действия паспорта. В минувшие же месяцы многие немало граждан КР предпочитали не покидать Россию, опасаясь последующей невозможности вернуться в ней и потерять таким образом работу.

В итоге у многих паспортный вопрос в силу тех или иных обстоятельств оказался отложенным на конец года. В это время люди и кинулись решать его. В связи с резким увеличением таких обращений в консульском отделе посольства были увеличены приемные часы, пришлось перейти на прием по предварительной записи, вести его и в выходные дни.

При этом сотрудникам посольства, численность которых ограничена, приходится в штатном режиме решать и все текущие вопросы, которых немало. А в последние недели - еще и активно заниматься подготовкой к предстоящим президентским выборам, предусматривающую, в том числе, постановку соотечественников на консульский учет, прохождение ими биометрии.

К сожалению, отметили в посольстве, нанять волонтеров в помощь консульским работникам, как предлагали в диаспоре, не представляется возможным. Выдача паспортов, постановка на учет ведутся только сотрудниками имеющими доступ к закрытой базе персональных данных, и служебный ключ, который никому постороннему передаваться не может.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395707
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  