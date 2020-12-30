Посольство КР в РФ завершает год в напряженном ритме

На исходе декабря посольство КР в РФ продолжает, как и в течение всего месяца, принимать большое количество посетителей и работать с ними с утра до позднего вечера. В большинстве своем, рассказали в дипмиссии, это - люди, стремившиеся до наступления нового года успеть решить вопрос продления или получения новых паспортов.

Такой наплыв обусловлен объективными и субъективными причинами. Как известно, правительство Кыргызстана приняло решение об автоматическом продлении паспортов граждан КР до 31 декабря текущего года. И в этот период соотечественникам, находящимся в РФ, нужно было обратиться в посольство в Москве и там же подать заявление на получение нового удостоверения личности. Но в связи с пандемией сделать это своевременно не успели по разным причинам, связанных с самоизоляцией, трудоустройством, отправкой близких на родину при нехватке авиарейсов и так далее. И до паспортной проблемы, как говорится, руки не доходили.

К тому же в докоронавирусные времена многие кыргызстанцы решали ее, в случае и с общегражданскими паспортами, и с ID-картами, выезжая на родину, где это сделать было и проще, и дешевле. И при повторном въезде в РФ вновь становились миграционный учет, который привязан к сроку действия паспорта. В минувшие же месяцы многие немало граждан КР предпочитали не покидать Россию, опасаясь последующей невозможности вернуться в ней и потерять таким образом работу.

В итоге у многих паспортный вопрос в силу тех или иных обстоятельств оказался отложенным на конец года. В это время люди и кинулись решать его. В связи с резким увеличением таких обращений в консульском отделе посольства были увеличены приемные часы, пришлось перейти на прием по предварительной записи, вести его и в выходные дни.

При этом сотрудникам посольства, численность которых ограничена, приходится в штатном режиме решать и все текущие вопросы, которых немало. А в последние недели - еще и активно заниматься подготовкой к предстоящим президентским выборам, предусматривающую, в том числе, постановку соотечественников на консульский учет, прохождение ими биометрии.

К сожалению, отметили в посольстве, нанять волонтеров в помощь консульским работникам, как предлагали в диаспоре, не представляется возможным. Выдача паспортов, постановка на учет ведутся только сотрудниками имеющими доступ к закрытой базе персональных данных, и служебный ключ, который никому постороннему передаваться не может.