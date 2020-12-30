Россия рассчитывает, что все политические силы Кыргызстана перед предстоящими в январе выборами сделают должные выводы из октябрьских событий и проявят ответственность за судьбу страны. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"10 января 2021 года в Киргизии состоятся досрочные президентские, а весной - повторные парламентские выборы. Уверены, из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны", - подчеркнул он.

Комментируя ситуацию на пространстве бывшего СССР, глава МИД РФ выразил надежду, что она будет в целом стабильной. И отметил: "Основания для этого имеются".

"Россия со своей стороны будет и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве, в том числе по линии Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", - заявил Сергей Лавров.

В Кыргызстане в октябре произошли протесты в связи с несогласием результатов выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. Досрочные выборы президента в стране назначены на 10 января 2021 года.