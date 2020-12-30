Погода
$ 82.35 - 82.70
€ 100.62 - 101.92

"Уверены, из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы"

66  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия рассчитывает, что все политические силы Кыргызстана перед предстоящими в январе выборами сделают должные выводы из октябрьских событий и проявят ответственность за судьбу страны. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"10 января 2021 года в Киргизии состоятся досрочные президентские, а весной - повторные парламентские выборы. Уверены, из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны", - подчеркнул он.

Комментируя ситуацию на пространстве бывшего СССР, глава МИД РФ выразил надежду, что она будет в целом стабильной. И отметил: "Основания для этого имеются".

"Россия со своей стороны будет и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве, в том числе по линии Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", - заявил Сергей Лавров.

В Кыргызстане в октябре произошли протесты в связи с несогласием результатов выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. Досрочные выборы президента в стране назначены на 10 января 2021 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395708
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  