Команда Матраимова - четырехкратный чемпион страны

Ошская команда EREM по волейболу стала четырехкратным чемпионом страны. Такого успеха ни одна наша дружина еще не достигала с 1992 года. Наставник этого клуба заслуженный тренер Кыргызстана Исмат Амиров рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека" о том, как его подопечные стали лидерами отечественного волейбола:

- Команду я принял четыре года назад, руководители клуба сразу поставили мне задачу завоевать первое место в национальной лиге. Поначалу думал, что эта задача нереальная, любому клубу для успешного выступления требуется немало времени, терпения и, самое главное, большого труда, но ребята делом поддержали все мои начинания, что и привело в конечном итоге к победам.

И до моего прихода в команду игроки EREM в национальной лиге выступали неплохо, постоянно боролись за высшие места на чемпионатах, но в решающих играх, как правило, проигрывали более мастеровитым командам. Приехав в Ош, я сразу понял, что нужно укреплять дисциплину, усиливать конкуренцию между волейболистами за место в основном составе.

С одной стороны, это сделать было несложно. На юге республики, как, впрочем, и в других регионах страны, волейбол очень популярен. В каждом айыле есть по несколько команд, которые сражаются в районных соревнованиях, а более сильные из них - в областных турнирах. Среди них, конечно же, есть таланты, но школа волейбола у них напрочь отсутствует. Многие парни даже не знают, как правильно принять мяч, прицельно отправить его на площадку противника. Удивляться этому не приходится. Квалифицированных тренеров в селах и малых городах практически нет.

Поэтому пришлось много времени потратить на поиск талантливых, умеющих играть в волейбол спортсменов. Сейчас в нашей команде создана жесткая конкуренция за место в основном составе. На каждую позицию есть два–три игрока, на площадку выходят только те из них, которые лучше остальных готовы к предсто-ящей игре.

Если я вижу, что игрок действует на площадке вяло, не с полной самоотдачей, он сразу садится на скамейку запасных.

Для тех, кто опаздывает на тренировки, я ввел штрафные санкции. За минуту опоздания ребята платят 10 сомов. Эта мера принесла отличные результаты. Сейчас все приходят в спортзал за полчаса до начала тренировок.

Много времени мы уделяем физической подготовке. Почти каждый день у нас проводятся кроссы, занятия в тренажерном зале, и лишь одну тренировку в неделю посвящаем изучению тактики, совершенствованию игровых приемов. Считаю такую методику верной. Мои подопечные прекрасно разбираются в волейболе, и в то же время обладают большой физической выносливостью. Именно она приносит им успех.

У каждого нашего волейболиста, конечно же, есть свое игровое амплуа: связующий, диагональный нападающий, центральный блокирующий, доигровщик, либеро и т.д. Но при этом мы играем в так называ-емый тотальный волейбол: игроки страхуют друг друга, меняются местами на площадке.

Я очень рад, что четверым нашим волейболистам: Нурисламу Медетбек уулу, Ибрахиму Матраимову, Бексултану Рустамжан уулу и Бекболоту Усан уулу по итогам завершившегося чемпионата присвоено звание мастера спорта Кыргызской Республики. Большой вклад в победу также внес легионер из Узбекистана Сулайман Язепов, кыргызстанцы Кудайназар Бакытбеков,16–летний Эрлан Газыбеков и многие другие ребята.

Все мои подопечные ставят перед собой самые высокие цели. К примеру, мы мечтаем о победе в клубном чемпионате Азии и в скором времени обязательно решим эту задачу.

К сожалению, в республике сегодня нет профессиональных волейбольных клубов. Игроки вынуждены совмещать спорт с работой, и это, конечно же, сказывается на уровне их мастерства. Клуб, правда, помогает парням материально: не всем, но многим дарит машины, помогает получить в рассрочку квартиры, и тем не менее игроки пока не могут полностью посвятить себя волейболу. Может, государству имеет смысл предоставлять спонсорам более существенные льготы. Ведь EREM тысячи мальчишек пристрастил к волейболу, отвлек их от улицы.