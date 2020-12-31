Голосистая оптимистка из Бишкека и в 87 лет полна жизнелюбия

Бишкекчанка Ирина Калинина - образец оптимизма и жизнелюбия, а еще пример того, каким интересным может быть серебряный возраст человека.В уходящем 2020–м этой необыкновенной женщине исполнилось 87 лет. Врачи разных стран в нынешних эпидемиологических условиях просят граждан старшего поколения без крайней надобности даже на улицу не выходить, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Но для Ирины Петровны и один день в четырех стенах не реален! Она не просто не изменила своим многолетним привычкам, но и решилась принять участие в четвертом открытом международном конкурсе исполнителей "Среднеазиатская Романсиада", где заняла первое место в номинации "Романс без границ"!

"Тряслась как осиновый лист"

На этом конкурсе, прошедшем в Бишкеке, Ирина Калинина была самой старшей участницей. На 88–м году жизни она наконец набралась смелости и подала заявку на участие. Хотя многочисленные друзья и знакомые и в предыдущие годы активно уговаривали ее стать участницей "Романсиады".

- Мне постоянно говорили: "Ну выступи!", а я все как–то не решалась, - призналась нам Ирина Петровна. - Ну как?! Это казалось просто немыслимым! Ведь это такое роскошное мероприятие! Каждый год в Бишкек приезжает в качестве председателя жюри заслуженный деятель искусств, заслуженная артистка России, директор Московского дома романса Галина Преображенская. И в этом году она тоже приезжала. Проходил конкурс в Российском центре науки и культуры. Публики, правда, не было в связи с коронавирусными ограничениями. Тем не менее я тряслась как осиновый лист.

Конкурс предусматривал три номинации: "Надежда Романсиады", "Студенты и учащиеся" и "Романс без границ". Калинина выступала в последней. В итоге разделила победу с участником из Казахстана.

Вообще–то романсы Ирина Петровна ранее никогда не пела. Рассказала нам, что даже названий их толком не знала, сама бы никогда не смогла выбрать произведения для конкурса. Помогли друзья. Приятельница - преподаватель музыкальной школы имени Шубина Галина Шипулина - посоветовала исполнить "Напоминание" Александра Варламова и "Портрет" на стихи Михаила Лермонтова. А две коллеги по народному хору "Русская душа" репетировали с ней целых два месяца.

- В хоре, где я пою последние пять лет, есть две милые женщины, - поясняет Ирина Петровна. - Одна из них - Наташа Князева - аккомпанировала мне. А Лира Абдыкаимова учила, как исполнять романсы. Вплоть до того, как не убежать со сцены до момента, пока не прозвучит последняя нота. Все это было для меня в новинку. Я раньше все норовила оперные арии петь. Песню Сольвейг из "Пер Гюнта" Грига, "Соловья" Алябьева исполняла. У меня высокий голос - колоратурное сопрано. То есть было когда–то. Сейчас от него мало что осталось. Мне уж 88–й год, что вы хотите?! А так я всю жизнь в самодеятельности, в конкурсах участвовала - городских, республиканских. Ну и под конец жизни вот такое достижение - международный конкурс! Жюри присудило мне первое место, наверное, за смелость! Понимаю, что я совсем не эталон. Хотя приятно, конечно. Но это не моя победа, это - победа нашего трио.

Скандинавской ходьбой мимо вирусов

Своего возраста Ирина Калинина в отличие от подавляющего большинства женщин не скрывает: "А зачем? На лице ведь все написано! Главное, голос у меня молодой. Но это уже мать–природа постаралась или Господь. Моей заслуги тут нет".

Ирина Петровна немножко лукавит. Какой образ жизни ведет человек, как относится к окружающей действительности, как ощущает себя в этом мире - все это влияет и на его голос. Тот, кто поговорит с нашей героиней по телефону или услышит, как она поет, никогда не даст ей ее возраста.

Обычно день Ирины Петровны начинается в шесть часов утра. В 6.15 она уже на зарядке. Зимой - дома, летом - в скверике у здания Министерства здравоохранения. Несколько лет назад тут установили уличные тренажеры. Сорок пять минут физических упражнений каждый день для нее уже как закон.

Вообще сидеть на одном месте - это не для Калининой. Привычку все время быть в движении, приобретенную в молодости, Ирина Петровна не бросает и на девятом десятке. По первому образованию она горный инженер, окончила Свердловский горный институт. После пяти лет работы на предприятиях угольной промышленности Урала переехала в Кыргызстан.

- Моя специализация - разработка месторождений полезных ископаемых, - объясняет Калинина. - Знаете, как раньше говорили: "Дадим стране угля! Хоть мелкого, но много!". Полжизни у меня прошло в угольной промышленности. А когда женщин стали выводить из шахт, осталась не у дел. Снова пошла учиться. Поступила в Кыргызский госуниверситет на отделение экономики, и жизнь пошла по другому пути: Ошский горисполком, облсовпроф, обком профсоюза рабочих электростанций электротехнической промышленности. Тогда как раз строилась Токтогульская ГЭС, мы оказались в гуще событий. Потом меня перевели в Госплан, где десять лет я возглавляла отдел качества продукции и стандартизации. То было боевое время. Благодаря многолетней работе в Госплане я научилась планировать каждый свой день и везде успевать!

На пенсии Ирина Петровна стала посещать клуб здорового образа жизни, где занялась своим телом, начала выполнять разные комплексы упражнений, следить за питанием. Последние три года Калинина занимается еще и скандинавской ходьбой.

- В Национальном обществе Красного Полумесяца было несколько разных клубов для пожилых людей, - рассказывает Ирина Петровна. - Я там когда–то занималась фитнесом, теперь хожу на скандинавскую ходьбу. Собираемся с подругами два раза неделю, берем палки и выходим на маршрут. От здания самого общества по Дзержинке топаем к железнодорожному вокзалу, а потом по тому же проспекту спускаемся ниже кинотеатра "Ала–Тоо" и возвращаемся обратно. Это довольно длинная дистанция, поначалу все сильно выматывались.

В 2018–м на соревнованиях, организованных в международный День пожилых людей, Калинина даже получила грамоту в своей возрастной категории за то, что пришла к финишу первой. Сейчас из–за пандемии встречи единомышленников временно пришлось прекратить. Но Ирина Петровна свое увлечение ходьбой не оставила. Сейчас у нее уже есть собственные палки для скандинавской ходьбы, и во второй половине дня она ходит с ними по скверу возле дома.

Хобби длиною в жизнь

Но главным и любимым хобби Ирины Петровны всю жизнь было пение. Пела она и в школе, и в горном институте, где вокалом со студентами занималась преподаватель консерватории. Потом были разные клубы, Дома культуры.

- Расскажу вам забавный случай, - говорит Калинина. - Моему сыну было три года, он находился дома один, раздался звонок. Человек на том конце провода сказал: "Позови маму!". И сын так грустно–грустно произнес: "Мама ушла на распетицию!". И вот спустя много лет он приехал из России ко мне в гости, а нас 1 октября пригласили выступить на одном мероприятии. Стала собираться, а он спрашивает: "Мам, ты куда?". Я говорю: "Пошла на репетицию, потом у нас выступление". И он произнес такую фразу: "Мам, помнишь, мне было три года, а сейчас шестьдесят три, а ты опять бежишь на распетицию!".

Несмотря на то, что Ирина Калинина всегда пела сольно, пять лет назад она пришла в народный хор "Русская душа" и, кажется, в нем нашла отдушину. Она искренне сетует на то, что хоровое искусство в Кыргызстане переживает не лучшие времена, что популярность его падает, а тем, кто хочет заниматься таким пением, просто негде собираться и репетировать.

- Из–за этой пандемии у нас уже давно не было занятий, - добавляет Ирина Петровна. - И мы, конечно, уже истосковались друг по другу. Ведь это так здорово встречаться, репетировать. Не знаю, как другие, но я лично страдаю от отсутствия общения. Дома сидеть вообще не могу. Боюсь ли коронавируса?! Ну раз хожу туда, сюда, значит, не боюсь. Я просто подвержена частым простудам. Но это все мелочи. Даст Бог, все обойдется и мы все в скором времени вернемся к прежней жизни!