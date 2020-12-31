"Крепкого здоровья, мира и благоденствия" - поздравление от Омбудсмена КР

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

Ниже публикуем текст обращения полностью:

"Вот и подходит к своему завершению 2020 год. Для многих из нас он был не только годом испытаний, тревог и потерь, но и годом надежд. В период первой волны нового и смертельно опасного заболевания CoVid-19 кыргызстанцы сумели сплотиться, проявляя высшие человеческие качества – доброту, сострадание, человеколюбие и бескорыстие.

В преддверии Нового, 2021 года, хочу пожелать всем вам, вашим семьям – детям и родителям, вашим близким и дорогим людям крепкого здоровья, мира и благоденствия.

С наступающим Новым годом вас, дорогие соотечественники! С уважением, Акыйкатчы (Омбудсмен)".