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"Крепкого здоровья, мира и благоденствия" - поздравление от Омбудсмена КР

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- Оксана Гут
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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

Ниже публикуем текст обращения полностью:

"Вот и подходит к своему завершению 2020 год. Для многих из нас он был не только годом испытаний, тревог и потерь, но и годом надежд. В период первой волны нового и смертельно опасного заболевания CoVid-19 кыргызстанцы сумели сплотиться, проявляя высшие человеческие качества – доброту, сострадание, человеколюбие и бескорыстие.

В преддверии Нового, 2021 года, хочу пожелать всем вам, вашим семьям – детям и родителям, вашим близким и дорогим людям крепкого здоровья, мира и благоденствия.

С наступающим Новым годом вас, дорогие соотечественники! С уважением, Акыйкатчы (Омбудсмен)".


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URL: https://www.vb.kg/395716
Теги:
Новый год, омбудсмен, права человека, праздник, Кыргызстан
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