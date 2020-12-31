Садыр Жапаров: Пусть новый 2021-й будет годом обновления, мира и добра!

Дорогие сограждане!

Сегодня мы провожаем 2020 год. Для всего мира он стал серьезным испытанием: пандемия, экономический кризис.

Не обошли трудности и народ Кыргызстана: недееспособность власти показала, как глубоки проблемы, не решенные за прошедшие годы.

Несправедливость выборов в Жогорку Кенеш стала последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего народа.

Простые люди взяли ситуацию под свой контроль. Как и прежде, наш сильный и мудрый народ проявляет свои самые лучшие качества. Способность к самоорганизации.

Дорогие кыргызстанцы, все вы – настоящие герои Кыргызстана! И наши дорогие врачи, которые в этом году на передовой борьбы с пандемией. И волонтеры. И просто люди, честно служащие своей стране, заботящиеся о своих семьях. Делающие свое дело.

Друзья!

Грядущий 2021 год будет годом обновления!

Я верю в наш свободолюбивый, отважный народ.

Мы, кыргызстанцы, разные, но всех нас объединяет одно желание: мы хотим, чтобы в новом году Кыргызстан вступил на путь преобразования! Чтобы наши дети росли в справедливом, безопасном, самодостаточном государстве! Чтобы у родителей были время и средства уделять своим детям больше внимания и любви! Чтобы у нашей молодежи были все возможности реализовать свой потенциал здесь, на Родине, чтобы нашими талантами восхищались во всем мире! Чтобы наши старики были окружены заботой и достатком.

Мои дорогие кыргызстанцы!

От нас зависит, каким станет наступающий год. Мы сделали первые шаги к справедливости и успеху в 2020 году и продолжим наш путь в 2021!

И пусть наши заветные мечты о сильном и процветающем государстве найдут свое начало в наступающем году.

Пусть 2021 год станет в истории Кыргызстана точкой отсчета благодатного периода будущего нашего народа!

С Новым годом, дорогие друзья!

Будьте счастливы!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "31" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)