Руководители Октябрьского РУВД поздравили семьи погибших товарищей

Руководство Октябрьского РУВД посетило семьи погибших боевых товарищей и поздравили их детей с наступающим Новым годом.

В канун Нового года руководство Управления внутренних дел Октябрьского района посетило семьи погибших боевых товарищей и поздравили их детей с наступающим новогодним праздником. 9 сотрудников милиции Октябрьского РУВД отдали свои жизни, защищая благополучие и безопасность граждан. Один из милиционеров в январе месяце 2011 года, капитан милиции Самат Жээнбеков в неравном бою погиб от рук экстремистов, у него тогда остался ребенок, которому сейчас исполнилось 12 лет.

"Ребята с удовольствием рассматривали красочные и сладкие подарки, рассказывали сотрудникам милиции как занимаются школьной учебой в онлайн режиме, чем занимаются, о своих друзьях и педагогах. Также детишки пообещали помогать маме по дому, хорошо учиться и идти к своим поставленным целям и мечтам. Дети благодарили коллег своих родителей за новогодние подарки и за внимание, которое им оказывает руководство УВД Октябрьского района г.Бишкек", - говорится в сообщении Октябрьского РУВД столицы.

Мы всегда будем свято помнить подвиг своих коллег отдавших не задумываясь свои жизни ради безопасности и благополучия граждан.