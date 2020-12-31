Посольства были на передовой усилий по борьбе с COVID - итоги года МИД

30 декабря 2020 года Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел совещание с руководителями загранучреждений Кыргызской Республики (посольств, постоянных представительств при международных организациях, генеральных консульств). Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В ходе встречи рассмотрены итоги деятельности за 2020 год и основные задачи органов дипломатической службы на 2021 год.

Руслан Казакбаев отметил наиболее важные результаты работы МИД КР в 2020 году, среди которых особо выделил деятельность по противодействию последствиям COVID-19. Подчеркнул, что пандемия кардинально изменила характер взаимоотношений и коммуникаций не только между людьми, но и между странами мира.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства КР, этот год останется в памяти как год, в который дипломаты Кыргызстана показали – дипломатия востребована не только в вопросах мира и войны, но также и в периоды гуманитарных кризисов. "Именно Вы, главы и сотрудники наших Загранучреждений, оказались на передовой внешнеполитических усилий по борьбе с последствиями пандемии, обеспечивая непрерывные контакты с зарубежными партнерами, привлекая в страну столь необходимую финансовую, техническую и гуманитарную помощь, оказывая содействие в реструктуризации внешнего долга", - отметил Руслан Казакбаев.

Кроме того, Министр иностранных дел КР акцентировал внимание на важнейшей функциональной составляющей работы МИД по защите интересов государства и его граждан. В частности, отметил содействие возвращению граждан КР из-за рубежа. Проинформировал, что в этом году силами Загранучреждений КР, консульской службы, территориальных подразделений, в связи с пандемией в условиях закрытых границ была осуществлена эвакуация около 55 тысяч соотечественников из-за рубежа.

С начала пандемии только для преодоления нехватки основных медикаментов в стране и соответствующих средств индивидуальной защиты по предварительным расчетам была привлечена внешняя гуманитарная помощь на общую сумму около 100 млн. долл. США. Помощь от зарубежных партнеров заключалась в предоставлении ИВЛ аппаратов, кислородных концентраторов, тест-систем, реагентов для лабораторных тестов, ПЦР тестов, СИЗ и иного медицинского оборудования.

Органы дипломатической службы, наряду с другими заинтересованными государственными органами, оказывали и повсеместное содействие Министерству финансов КР по вопросу привлечения внешней помощи не только по предупреждению и борьбе с пандемией COVID-19, а также для поддержки бюджета. На текущий момент, в целом достигнута договоренность с донорами на сумму 774,4 млн. долл. США, из них привлечено 343,3 млн. долл. США внешней финансовой помощи, из них кредиты составляют 271,3 млн. долл. США и гранты - 72,0 млн. долл. США.

Продолжается работа по поддержанию продовольственной безопасности, усилия по реструктуризации внешнего долга и отсрочке платежей по нему. За последние месяцы достигнута договоренность о временном приостановлении обслуживания внешнего долга перед рядом иностранных государств.

С учетом ситуации в стране после парламентских выборов 4 октября 2020 года, итоги которых 6 октября ЦИК признала недействительными, Руслан Казакбаев отметил, что работа дипломатической службы в чрезвычайных условиях по преодолению тяжелых последствий пандемии, усугубилась необходимостью содействия в разрешении и политического кризиса. В этой связи Министерством был разработан План антикризисных мер, утвержденный и.о.Президента КР, Премьер-министра КР. В ходе его реализации Министерством, совместно с загранучреждениями КР, в срочном порядке была развернута полномасштабная деятельность с целью проведения разъяснительной работы по информированию о стабилизации внутриполитической ситуации и подтверждения в приверженности КР выполнению ранее взятых на себя обязательств в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, привлечению инвестиций и финансово-технической помощи, а также урегулированию государственного долга.

Всего в этих целях с октября с.г. на текущий момент проведено порядка 330 встреч/брифингов, визитов, ВКС как в КР, так и за рубежом - с официальными представителями госорганов всех стран-партнеров и международных организаций, членом которых является КР. Все они следовали основной линии по информированию о внутриполитической и экономической ситуации в КР, привлечению инвестиций в перспективные отрасли, поддержке малого и среднего бизнеса нашей страны, по решению проблем наших соотечественников за рубежом.

Министр иностранных дел Кыргызской Республики далее обратил внимание, что в наступающем 2021 году наша страна пройдет через президентские и парламентские выборы, а народ Кыргызстан также должен высказать свою позицию о форме правления в ходе предстоящего 10 января 2021 года Референдума.

В этой связи, в ходе совещания с главами загранучреждений КР была отмечена историческая важность проведения открытых, честных и справедливых выборов, в том числе на избирательных участках, расположенных за рубежом. Особый акцент был сделан на необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к проведению голосования за рубежом, с учетом текущей ситуации в странах пребывания.

В завершение встречи Министр Руслан Казакбаев обозначил важность продолжения комплексных усилий всех загранучреждений КР по защите прав граждан, отстаиванию интересов Кыргызской Республики за рубежом, расширению региональных интеграционных процессов, укреплению отношений стратегического партнерства, развитию взаимовыгодных отношений с союзными и дружественными странами и международными организациями. Кроме того, отметил необходимость обеспечения продовольственной безопасности, продолжения усилий в рамках экономической дипломатии, привлечение инвестиций, оказания содействия в развитии регионов КР.

Министр Р.Казакбаев поручил всем руководителям загранучреждений Кыргызской Республики ускорить подготовку и направление годовых отчетов. Проинформировал, что в первых числах Нового года запланирован брифинг для представителей СМИ, на котором будут дополнительно освещены итоги деятельности Министерства иностранных дел КР за 2020 год.

В последующем, внешнеполитическое ведомство Кыргызской Республики намерено ежемесячно отчитываться перед общественностью, с привлечением представителей средств массовой информации, о проводимой работе.