Погода
$ 82.65 - 83.05
€ 100.62 - 101.92

Именитые спортсмены поздравили кыргызстанцев с Новым годом (видео)

181  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ветеран кыргызского спорта, профессор Сабыр Усупов поздравил кыргызстанцев с Новым годом, пожелав всем в этот нелегкий период последовать примеру Исхака Раззакова. По его словам, только в этом случае у Кыргызстана есть шанс стать благополучной страной.

Чемпион мира среди мастеров по дзюдо, мастер спорта международного класса Талайбек Масабиров также пожелал соотечественникам благополучия и здоровья.

В свою очередь известный гражданский активист и глава столичной федерации бокса Тилек Усупов пожелал гражданам Кыргызстана, чтобы следующий год был лучше предыдущего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395726
Теги:
Новый год, спорт, Талайбек Масабиров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  