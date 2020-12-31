Именитые спортсмены поздравили кыргызстанцев с Новым годом (видео)

Ветеран кыргызского спорта, профессор Сабыр Усупов поздравил кыргызстанцев с Новым годом, пожелав всем в этот нелегкий период последовать примеру Исхака Раззакова. По его словам, только в этом случае у Кыргызстана есть шанс стать благополучной страной.

Чемпион мира среди мастеров по дзюдо, мастер спорта международного класса Талайбек Масабиров также пожелал соотечественникам благополучия и здоровья.

В свою очередь известный гражданский активист и глава столичной федерации бокса Тилек Усупов пожелал гражданам Кыргызстана, чтобы следующий год был лучше предыдущего.