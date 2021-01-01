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Правительство перенесло выходной с 3 мая на 8 января. Почему так поздно?

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- Александр Тузов
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Выходной день 3 мая 2021 года переносится на рабочий день 8 января 2021 года. Соответствующее решение о переносе выходного дня подписал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.

Согласно обнародованному на сайте правительства решению, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходной день 3 мая 2021 года переносится на рабочий день 8 января 2021 года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести выходной день 3 мая 2021 года – на рабочий день 8 января 2021 года.

…К этому официальному сообщению закономерный вопрос – почему нельзя было это решение обнародовать раньше? Однако вопрос этот – риторический. Мы все и вся привыкли откладывать до последнего момента. Хотя отложить календарное решение до самого последнего дня рабочего дня года – своего рода рекорд.


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URL: https://www.vb.kg/395728
Теги:
правительство, Артем Новиков
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