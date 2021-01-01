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Руководители мусульман и православных КР наградили народных дружинников

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- Александр Тузов
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Вчера, 31 декабря, в Духовном управлении мусульман Кыргызстана прошло награждение почетными грамотами представителей добровольных народных дружин, защищавших Бишкек от мародеров во время октябрьских беспорядков.

Верховный муфтий Максат ажы Токтомушев вместе с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом поблагодарили добровольцев и вручили Почетные грамоты.

После событий ночи с 5 на 6 октября в Бишкеке силовые структуры оказались парализованы. "Главной защитой от мародеров стали группы дружинников, которые вышли патрулировать улицы Бишкека и фактически не дали повториться сценариям массовых грабежей 2005 и 2010 годов", - напоминают в руководстве Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви.


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URL: https://www.vb.kg/395729
Теги:
грабеж, мародерство, награда, православие, Бишкек, муфтият, Максатбек ажы Токтомушев
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