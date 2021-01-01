Чем задобрить Белого Быка

Начнем с того, что символ 2021–го поесть очень любит. Он особо не привередлив и к изысканным блюдам и продуктам относится спокойно. То есть готовить что–то такое эдакое необязательно. Вместе с этим Бык достаточно суров и не потерпит, если будут нарушены его гастрономические принципы. Поэтому важно хорошо запомнить то, чего не должно быть на праздничном столе ни при каких условиях.

Ну а если серьезно, то читательницам "Вечерки" следует прислушаться к советам врача–диетолога Баян СМАНОВОЙ, как накрыть новогодний стол без ущерба для веселья, а главное - без вреда для здоровья, чтобы не было мучительно больно наутро. Как сказала врач–гастроэнтеролог Мавлюда Атабекова, именно сразу после новогодних праздников гастроэнтерологические отделения больниц забиты под завязку:

- Наша национальная особенность - стол должен ломиться, и не один–два салата должны быть на нем, а четыре–пять плюс нарезки - мясные, рыбные, сырные. А потом - еще главное мясное блюдо и десерт. Когда блюд много, даже если вы будете пробовать каждое понемногу, но все подряд, вы переедите. А удержаться от того, чтобы не попробовать все, не у каждого хватит силы воли. Переедание - и есть реальная проблема больших застолий!

Но эти вредные привычки, даже если они переросли в многолетние традиции, надо ломать. Поэтому настоятельно рекомендую, ограничьте число блюд на новогоднем столе. Просто надо понимать, что начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся.

Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей, за что Бык будет бесконечно благодарен, но без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень

Но что делать, если на оливье ставить крест все же не хочется?

- Все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно является достаточно тяжелым, сложным и вредным блюдом. Но и остальные салаты, которые часто присутствуют на новогоднем столе, также содержат большое количество майонеза, сыра, орехов. Но можно облегчить их рецепт. Например, замените в оливье картофель мелко нарезанными авокадо и яблоком, а колбасу - курицей. Можно, конечно, и телятиной. Но, сами понимаете, Бык очень сильно ее не любит и не потерпит ни в каком виде. Даже если она отварная в салате и ее немного. Если вы планируете сделать мясную тарелку, то там тоже не должно быть говядины в этом году.

Но продолжим готовить оливье. Майонез содержит около 65 процентов жира, поэтому его лучше заменить в салатах на менее калорийные заправки. Можно смешать нежирную сметану и натуральный йогурт. Привычный вкус сохранится, но калорий станет меньше.

Не забудьте о салатах, где присутствует кукуруза - Бык ее обожает. Он не против и грибов. Но это всего лишь шуточный совет. Главное - поймите, это не диета, ни о каких строгих ограничениях речи не идет, вы просто упорядочиваете содержимое новогодней тарелки. Такой рацион помогает не набирать лишний вес, не перегружать желудок.

Легкие салаты - это, конечно, вкусно и полезно, но от мясного блюда никто все–таки не откажется. Что посоветуете?

- Если исходить при сервировке новогоднего стола из гастрономических вкусов Быка, то, как я уже сказала, он будет в восторге от обилия зелени, овощей и злаков. Если вы приготовите курицу, утку, индейку, фаршированные рисом, гречкой, нутом, то и Быку понравится, и для вас будет более полезная еда, чем если вы просто пожарите их в масле или приготовите манты с бараниной. И ни в коем случае не ешьте корочку запеченных в духовке кур, как бы она аппетитно ни выглядела. Если, конечно, вы не враг своему организму.

Что касается солений и традиционных нарезок из сыра и колбас, то это сильный солевой удар по организму. Он может спровоцировать даже гипертонический криз. Не удивляйтесь, таких случаев в практике навалом. Поэтому копчености, бутерброды с икрой, огурчики–помидорчики нужно свести к минимуму.

С закусками, кажется, разобрались, а что к ним лучше приготовить из спиртного?

- Во–первых, алкоголя не должно быть много. Бык его не любит. Пить его надо умеренно и, разумеется, не натощак. Предпочтение отдать напиткам, конечно же, из стационарных магазинов, чтобы не нарваться на паленый алкоголь.

Пока любители водки традиционно закусывают ее маринованными огурчиками и мясом, люди, предпочитающие коньяк, вино, шампанское и ликеры, нередко выбирают в качестве закусок сладости. Однако лучше отказаться от сочетаний десертов и алкоголя.

Почему? Ведь сразу после них все тянутся к шоколаду...

- Вся опасность сахара и спиртного заключается в том, что, поступая одновременно в организм, они начинают как бы соревноваться друг с другом. Поскольку сладости обладают большей энергетической ценностью, чем алкоголь, организм сначала перерабатывает их, и лишь после этого принимается за спиртное. В связи с этим продукты полураспада алкоголя задерживаются в организме, из–за чего наутро мы ощущаем сильнейшее похмелье.

Немаловажно и то, что сахар в сочетании с алкоголем негативно отражается на работе поджелудочной железы. Иногда неприятности ограничиваются стандартным недомоганием, но порой выливаются в панкреатит. К слову, в период новогодних праздников именно с этим диагнозом люди попадают в больницу чаще всего.

Говорят, что шампанское больше фужера лучше не пить. Это так? И всем ли его можно пить?

- В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает психологический эффект. Но при употреблении большего количества шампанского его полезное действие прекращается, оно может даже навредить. Шампанское быстро пьянит, потому что в напитке содержится углекислый газ, способствующий быстрому усвоению алкоголя. В больших дозах оно может спровоцировать интоксикацию организма. Поэтому, перед тем как поднять бокал под бой курантов, обязательно поешьте. Выпитое натощак шампанское повышает уровень кислотности, оно противопоказано тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой. И напоминаю, не ешьте шоколад после шампанского. И железе, и желудку не нравится их соседство.

Игристое вино противопоказано также людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка.

Кстати, хочу сказать родителям: не надо покупать детское шампанское. "Шипучка" с красителями и ароматизаторами пользы не принесет. К тому же это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми.

К коньяку же подойдут фрукты - виноград, яблоки, груши, клубника. Неплохо сочетаются с ним маслины, твердые сыры, морепродукты и белое нежирное мясо без острых специй. Запивать коньяк и водку нужно негазированной минеральной водой.

Какая разница: какой водой запивать - газированной или негазированной?

- Газированная усиливает всасывание алкоголя. И, кстати, не задерживайте во рту алкогольные напитки, не пользуйтесь соломинкой для коктейлей, если не хотите быстро опьянеть. В ротовой полости большое количество кровеносных сосудов. Через них организм стремительно напитывается градусами, и человек быстро пьянеет. Поэтому чем быстрее вы проглотите жидкость, тем лучше. Если чувствуете, что резко опьянели, надо выжать лимон и выпить его сок. Перед застольем не помешают ложечка оливкового масла или кусочек сала, которые поспособствуют выделению желудочного сока. И, разумеется, не смешивайте спиртное. Это чревато.

монопродукт на разгрузку

Если в праздники вы все же ели больше, чем обычно, быстро привести себя в форму можно, сделав один–два разгрузочных дня на монопродукте. Голодать не нужно, это должны быть просто дни с уменьшенным рационом и калорийностью. Действуйте по правилу - минус то, чего было много.

То есть нужно на время отказаться от соли, насыщенных жиров, тяжелой пищи. Варианты монодней разные: кисломолочные или на легких овощных супах, могут быть и белковые дни - творог, яйца, и фруктовые - яблоки. Важно выбрать полезный продукт, который вы любите. Так разгрузочный день пройдет легче.

не остатки, а объедки

Крайне осторожно нужно относиться и к привычке доедать не съеденное за ночь в следующие дни, отравления несвежими продуктами не редкость даже в холодное время года. Сроки хранения основных новогодних блюд в холодильнике таковы: Салат оливье - 12 часов. "Селедка под шубой" - 12 часов. Винегрет - 18 часов. Красная икра - 5 дней в открытой банке (переложить в стекло). Жареная или запеченная курица - 36 часов.

и еще один совет

Ешьте как можно больше мандаринов, если нет аллергии на цитрусовые. Мандарины - удачный продукт для повышения иммунитета и крепкого здоровья. В 100 г - почти половина дневной дозы витамина С, который является мощным антиоксидантом. Во фрукте содержатся полезные омега–3 и омега–6 жирные кислоты, причем в идеальном соотношении 1:3. Они отвечают за здоровье сердечно–сосудистой системы. Также в нем есть витамин А - для зоркого зрения, поддержания репродуктивной функции, роста и развития клеток. Но самый важный секрет мандаринов - в биологически активных соединениях, сдерживающих рост раковых клеток. Мандарины обладают мощными противовоспалительными веществами и нейтрализуют окислительный процесс в организме. Большое их количество содержится в кожуре, поэтому рекомендую использовать мандариновую цедру, например, в салатных заправках.