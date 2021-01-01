В Кыргызстане выпустили новогоднюю марку "Год Быка"

31 декабря Государственный комитет информационных технологий и связи КР ввел в обращение почтовую марку Kyrgyz Express Post "С Новым годом!"

Марка номиналом 100 сомов изготовлена методом офсетной одноцветной печати на мелованной гуммированной бумаге с тиснением золотой фольгой.

Марка выпущена в малых листах по 5 штук в каждом листе + один купон с изображением головы Быка. На каждом из четырех полей малых листов - надпись "С Новым годом!" на кыргызском, русском, английском и китайском языках.

Марки изготовлены в кишиневской типографии "Nova Imprim".

Дизайнер марок, конверта первого дня и спецштемпеля - кишиневский мастер графического дизайна Виталиу (Виталий) Погольша. Он известен как дизайнер изданных с 1992 по 2020 годы 25 серий почтовых марок и около 50 одиночных марок Молдовы и ряда почтовых марок Кыргызстана. Марки с графикой Погольши на темы мостов и старинных зданий Молдовы в 2017 и 2018 годах побеждали на разных международных конкурсах.