В СЭЗ "Бишкек" открыли новый завод (фото)

Сегодня на территории СЭЗ "Бишкек" открыли завод по выпуску панелей ПВХ компании "Jin new" (Джинью). Об этом сообщил Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров. По его словам, на рынок ЕАЭС из Кыргызстана будут экспортироваться панели ПВХ - строительный материал, необходимый для изготовления рекламных щитов, объявлений, объемных названий, букв, внутреннего и внешнего декора.

Спрос на такой вид товаров высок, так как пластиковые панели ПВХ, соответствующие мировым стандартам, недоступны в соседних странах, и ввозятся из Китая, отметил он.