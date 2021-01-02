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В Москве ребенок пострадал от родственника-кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Приезжий из Кыргызстана нанес множественные травмы пятилетней девочке в квартире, где их на время оставила мать ребенка, которой этот мужчина приходится дальним родственником. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга, рваными ранами лица и головы, открытым переломом плеча, закрытым переломом локтевого отростка со смещением.

Как сообщают российские СМИ, вернувшаяся из магазина женщина ни смогла попасть в снимаемую ей квартиру. Дверь была заперта, оттуда слышались детские крики. Взломавшие дверь соседи увидели окровавленную девочку и обнаженного мужчину возле нее.

Он был избит, после чего его, уже по прибытии полиции, также пришлось доставить в больницу. Врачи диагностировали у него перелом носа, сотрясение мозга и ушибы лица. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого, 24-летнего уроженца Кыргызстана, задержали. Открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Не исключается возможность возбуждения еще одного дела, если выяснится, что девочка стала жертвой сексуального насилия. Но даже по уже имеющимся фактам задержанному грозит до 10 лет заключения.


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URL: https://www.vb.kg/395740
Теги:
Россия, Москва, Кыргызстан
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