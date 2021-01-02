МВД: В новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно

Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла спокойно. Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной - зафиксировано меньше преступлений, чем обычно, сообщили в пресс-службе МВД КР.

Общественный порядок на территории страны обеспечивали свыше 13 тысяч милиционеров. Отмечается, что серьезных нарушений не зарегистрировано.

В дежурных частях ОВД республики 31 декабря в ЕРПП зарегистрировано 184 заявлений, из них 112 преступлений и 72 проступка, а также 18 ДТП, в которых скончался 1 человек, получили телесные повреждения 19. За нарушения правил дорожного движения составлено 2129 протоколов.

В настоящий момент обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.