ЦИК зарегистрировала 15 групп по агитации перед референдумом

По состоянию на 2 января 2021 года Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрированы 15 групп агитации "за", "против" вопросов, выносимых на референдум (всенародное голосование) по определению формы правления - 10 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК КР.

8 групп агитации выступают "за" президентскую республику, 1 группа - "против" президентской республики, 3 группы агитируют "за" парламентскую республику, 1 группа - "против" парламентской республики и против всех вариантов – 2 группы агитации.

Начиная с 28 декабря 2020 года, в эфире двух телерадиоорганизаций: "КТРК" и МТРК "ЭлТР" проводятся дебаты и индивидуальные выступления групп агитации "за", "против" вопросов референдума.

Ранее, ЦИК провела жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов среди зарегистрированных групп агитации "за", "против".

Очередные дебаты групп агитации на телеканале "КТРК" будут проводиться с 4 января по 5 января 2021 года, время эфира с 20:00ч. до 22:00ч.

Дебаты групп агитации на МТРК "ЭлТР" - с 6 января по 8 января 2021 года, время эфира с 19:00ч. до 20:30ч.

Также предусмотрены индивидуальные выступления групп агитации на МТРК "ЭлТР" - с 4 по 5 января 2021 года, время эфира с 22:05ч. до 23:30ч.

Индивидуальные выступления групп агитации на телеканале "КТРК" с 6 по 8 января 2021 года, время эфира с 22:30ч. до 23:30ч.