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ГКНБ: Дело по массовым беспорядкам в Кербене ведется строго в рамках закона

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- Мария Стрельцова
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2 января возле здания Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области прошел митинг с участием жителей Аксыйского района в количестве около 300 человек, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Причиной акции послужило задержание и водворение под стражу в ИВС УВД Джалал-Абадской области жителя г.Кербен Аксыйского района Ш.Ж. в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков, 7 октября 2020 года в г.Кербен и нанесения телесных повреждений жителю г.Кербен У.Жаманкулову, повлекших его смерть.

Основные требования митингующих были изменение меры пресечения Ш.Ж. на подписку о невыезде, объективное расследование досудебного производства и отстранение от занимаемой должности и привлечение к ответственности главу Аксыйской РГА Э.Ормоналиева и начальника ОВД Аксыйского района Ш.Тангирова, являющихся членами одного из партий, участвовавших в выборах 5 октября 2020 года.

В ходе переговоров с участниками митинга, начальник УГКНБ КР по Джалал-Абадской области разъяснил им о том, что расследование дела ведется строго в рамках законодательства КР и находится на контроле у руководства ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/395757
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область
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