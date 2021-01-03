Погода
$ 83.15 - 83.55
€ 101.37 - 102.87

Трагедия после поздравления Санта-Клауса

332  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В бельгийском доме престарелых 27 человек стали жертвами коронавируса после визита Санта-Клауса: актёр, поздравивший стариков ещё в начале декабря, был заражён вирусом, но не знал об этом. Об этом передает Euronews. Вспышку болезни зафиксировали спустя несколько недель.

В приюте сейчас 130 заразившихся - как среди обитателей, так и среди персонала. Родственники престарелых обвиняют руководство заведения в том, что в условиях карантина такой праздник организовывать было нельзя.

В то же время местные врачи выявили в приюте сразу три штамма коронавируса, и потому, по их словам, совершенно не факт, что источником заражения был именно актёр-Санта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395759
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  