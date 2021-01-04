Зарубежным соотечественникам предложили в РФ новый культурный проект

Возможность удаленно погрузиться в русскую историю и культуру предоставляет новый инновационный проект, запущенный в России. Он разработан Международным институтом охраны труда по заданию Министерства просвещения РФ.

Как сообщается, цель проекта "Разработка и реализация новых методов дистанционного погружения в русскую историю и культуру, в том числе и для функционирования онлайн школ на русском языке" - продвижение ценностей русской культуры, истории и русского языка среди зарубежной молодежи.

На сайте в открытом доступе выложены мультимедийные информационно-просветительские материалы, посвященные истории и культуре России. Проект также предусматривает конкурса, олимпиады и викторины просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры.

Отдельное внимание уделяется детям соотечественников, проживающих за рубежом. Для них разработаны три дополнительные общеобразовательные программы по курсам "Истории России" и "Истории русской культуры". Также в рамках проекта разработаны программы повышения квалификации для педагогов зарубежных школ и центров открытого образования на русском языке и обучения ему.

В канун нового года завершился еще од ин проект, преследующий аналогичные цели. Он был реализован в формате видеоконференции Государственным институтом русского языка имени Пушкина и назывался "Декабрь с Институтом Пушкина". Программа предназначалась для учащихся российских общеобразовательных учреждений и школьников из других стран, которые учат русский язык, и включала викторины, квесты, игры, виртуальное знакомство с достопримечательности Москвы, с красотой Русского Севера.

Специальная программа была разработана и для взрослых. Творчество Пушкина, Лермонтова, Бунина, Тютчева и других российских классиков обсуждалось в рамках вебинаров. Спикерами выступили лучшие специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина. На отдельную программу пригласили педагогов. Она предусматривала практические методики по проведению виртуальных занятий, выбору обучающих курсов, обучению русскому языку детям-билингвам и многое другое.