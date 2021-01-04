Садыр Жапаров: Создать условия для молодежи – главная задача государства!

"Молодежь Кыргызстана, хозяева завтрашнего будущего! Я хорошо знаю, что вы хотите получить специальность и работать на родине! Вы неравнодушны ко всему, что происходит в обществе, и готовы действовать решительно! Страна всегда гордится такими молодыми гражданами, как вы – целеустремленными, честными и стремящимися к образованию, различным видам искусства! Именно благодаря вам наша страна уверенно шагает в будущее!" – Садыр Жапаров.
"Проблеме внешней миграции уже 30 лет, и за один год ее решить невозможно, а давать такое обещание неразумно. К сожалению, государственная казна испытывает проблемы, мы находимся в экономическом кризисе. Мы должны начать решать проблемы экономики, чтобы наши мигранты могли находить работу на родине", – говорит кандидат в президенты Садыр Жапаров.
В одном из интервью кандидат признается, что вопрос миграции "занозой сидит у меня в сердце".
"В 2017 году, до того, как приехать в Кыргызстан, я 9 месяцев жил в Москве. Я объездил все российские города, где живут кыргызы. В 2008 году, когда я там был, в одной трехкомнатной квартире жили по 33 человека вперемежку – и мужчины, и женщины. А в 2016 году в такой же квартире жили по 13-14 человек. Я тоже жил среди них. Так что я очень хорошо знаю проблему мигрантов", – рассказывает Жапаров.
Кандидат в президенты видит выход из ситуации в запуске национальных проектов, которые не только помогут пополнить бюджет страны: "По моим расчетам, за 2-3 года после запуска они должны начать приносить доход. Для этого нужны политическая стабильность и поддержка народа".
"Какой бы проект или работу мы не начали, они все будут только во блага народа. Я не преследую свои личные интересы. Надо отбросить в сторону жадность. Уже этой весной должны быть запущены национальные проекты без внешнего участия. На них должны работать только граждане Кыргызстана", – считает Садыр Нуркожоевич.
Садыр Жапаров подчеркивает, что именно благодаря целеустремленной молодежи Кыргызстан уверенно шагает в будущее! А создать условия для молодых кыргызстанцев – главная задача государства.
В рамках долгосрочной стратегии развития Кыргызстана нам предстоит переход на новый экономический уклад – экономику знаний. Мировой кризис последних лет показывает, что на первое место выходит экономика знаний. Знания, в каком направлении движется мировая экономика, какие стратегии необходимы, чтобы поддерживать свою экономику. Знания по созданию современных форм управления, созданию новых технологий, материалов и товаров, по изменению конъюнктуры рынков. Уже сегодня стала обыденным явлением во всем мире работа специалистов "на удалёнке". Уже сейчас есть молодые ребята из Кыргызстана, которые сотрудничают с мировыми брендами. У молодежи страны появляется возможность получить работу, не уезжая из страны, говорит в одном из своих выступлений Садыр Жапаров.
Преобразование системы образования, поддержки массовых и частных образовательных проектов, особое внимание научным проектам и инициативам должны стать обязательной, важной и стратегической частью государственной политики, отмечается в программе кандидата.
Усиление позиций в рамках таких международных объединений, как ЕАЭС – это проявление политической воли в интересах народа Кыргызстана, укрепление экономических позиций, обеспечение развития внутреннего рынка по направлениям перерабатывающей, несырьевой промышленности, продуктам экономики знаний и обеспечение новых рынков сбыта. Такой посыл заложен в предвыборной программе кандидата Садыра Жапарова.
Садыр Жапаров подчеркнул, что системе государственного управления нужны молодые профессионалы.
"После президентских выборов новый глава государства будет собирать новую команду. В Кыргызстане есть опытные профессионалы и талантливая молодежь. Но из-за политических интриг и из-за того, что на ключевые должности назначались родственники, друзья, родственники друзей, из-за того, что портфели продавались, настоящие профессионалы отступили в сторону. Поэтому мы будем создавать условия для них, обеспечим прозрачную конкурсную систему назначения на государственные должности", – в своем интервью подчеркнул кандидат.
Кадровая политика, по убеждению Садыра Жапарова, должна строиться по принципу прозрачности, преемственности и профессионально-этического соответствия. Только профессионалы на прозрачной конкурсной основе будут назначаться на государственные, руководящие должности. Принцип преемственности позволит реализовать стратегические программы и проекты, запущенные в интересах народа Кыргызстана, сохранить опыт и мудрость профессионалов, трудившихся в своих отраслях на протяжении многих лет.
В ходе одного из выступлений Садыр Жапаров призвал молодежь быть активнее, создавать общественные объединения и, руководствуясь законом, осуществлять контроль над органами власти, которые должны служить народу.
Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2
Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.
Тираж: 1. Изготовлено: "04" января 2021 года
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)