Садыр Жапаров: Создать условия для молодежи – главная задача государства!

"Молодежь Кыргызстана, хозяева завтрашнего будущего! Я хорошо знаю, что вы хотите получить специальность и работать на родине! Вы неравнодушны ко всему, что происходит в обществе, и готовы действовать решительно! Страна всегда гордится такими молодыми гражданами, как вы – целеустремленными, честными и стремящимися к образованию, различным видам искусства! Именно благодаря вам наша страна уверенно шагает в будущее!" – Садыр Жапаров.

Нужно решать проблемы экономики, чтобы молодежь находила работу на родине

"Проблеме внешней миграции уже 30 лет, и за один год ее решить невозможно, а давать такое обещание неразумно. К сожалению, государственная казна испытывает проблемы, мы находимся в экономическом кризисе. Мы должны начать решать проблемы экономики, чтобы наши мигранты могли находить работу на родине", – говорит кандидат в президенты Садыр Жапаров.

В одном из интервью кандидат признается, что вопрос миграции "занозой сидит у меня в сердце".

"В 2017 году, до того, как приехать в Кыргызстан, я 9 месяцев жил в Москве. Я объездил все российские города, где живут кыргызы. В 2008 году, когда я там был, в одной трехкомнатной квартире жили по 33 человека вперемежку – и мужчины, и женщины. А в 2016 году в такой же квартире жили по 13-14 человек. Я тоже жил среди них. Так что я очень хорошо знаю проблему мигрантов", – рассказывает Жапаров.

Кандидат в президенты видит выход из ситуации в запуске национальных проектов, которые не только помогут пополнить бюджет страны: "По моим расчетам, за 2-3 года после запуска они должны начать приносить доход. Для этого нужны политическая стабильность и поддержка народа".

"Какой бы проект или работу мы не начали, они все будут только во блага народа. Я не преследую свои личные интересы. Надо отбросить в сторону жадность. Уже этой весной должны быть запущены национальные проекты без внешнего участия. На них должны работать только граждане Кыргызстана", – считает Садыр Нуркожоевич.

Садыр Жапаров подчеркивает, что именно благодаря целеустремленной молодежи Кыргызстан уверенно шагает в будущее! А создать условия для молодых кыргызстанцев – главная задача государства.

Кыргызстан может и должен стать страной, продвигающей на мировой рынок экономику знаний

В рамках долгосрочной стратегии развития Кыргызстана нам предстоит переход на новый экономический уклад – экономику знаний. Мировой кризис последних лет показывает, что на первое место выходит экономика знаний. Знания, в каком направлении движется мировая экономика, какие стратегии необходимы, чтобы поддерживать свою экономику. Знания по созданию современных форм управления, созданию новых технологий, материалов и товаров, по изменению конъюнктуры рынков. Уже сегодня стала обыденным явлением во всем мире работа специалистов "на удалёнке". Уже сейчас есть молодые ребята из Кыргызстана, которые сотрудничают с мировыми брендами. У молодежи страны появляется возможность получить работу, не уезжая из страны, говорит в одном из своих выступлений Садыр Жапаров.

Преобразование системы образования, поддержки массовых и частных образовательных проектов, особое внимание научным проектам и инициативам должны стать обязательной, важной и стратегической частью государственной политики, отмечается в программе кандидата.

Усиление позиций в рамках ЕАЭС – проявление политической воли и интересов народа Кыргызстана

Усиление позиций в рамках таких международных объединений, как ЕАЭС – это проявление политической воли в интересах народа Кыргызстана, укрепление экономических позиций, обеспечение развития внутреннего рынка по направлениям перерабатывающей, несырьевой промышленности, продуктам экономики знаний и обеспечение новых рынков сбыта. Такой посыл заложен в предвыборной программе кандидата Садыра Жапарова.

Системе государственного управления нужны молодые профессионалы!

Садыр Жапаров подчеркнул, что системе государственного управления нужны молодые профессионалы.

"После президентских выборов новый глава государства будет собирать новую команду. В Кыргызстане есть опытные профессионалы и талантливая молодежь. Но из-за политических интриг и из-за того, что на ключевые должности назначались родственники, друзья, родственники друзей, из-за того, что портфели продавались, настоящие профессионалы отступили в сторону. Поэтому мы будем создавать условия для них, обеспечим прозрачную конкурсную систему назначения на государственные должности", – в своем интервью подчеркнул кандидат.

Кадровая политика, по убеждению Садыра Жапарова, должна строиться по принципу прозрачности, преемственности и профессионально-этического соответствия. Только профессионалы на прозрачной конкурсной основе будут назначаться на государственные, руководящие должности. Принцип преемственности позволит реализовать стратегические программы и проекты, запущенные в интересах народа Кыргызстана, сохранить опыт и мудрость профессионалов, трудившихся в своих отраслях на протяжении многих лет.

Молодежь! Будьте активнее!

В ходе одного из выступлений Садыр Жапаров призвал молодежь быть активнее, создавать общественные объединения и, руководствуясь законом, осуществлять контроль над органами власти, которые должны служить народу.

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "04" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)