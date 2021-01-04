Российский продюсер планирует снять в фантастический фильм в Ала-Арче

Российский продюсер Леонид Хромов планирует провести часть съемок первой части кинофильма "Небоскреб на необитаемом острове" в ущелье Ала-Арча. Об этом сообщает компания продюсера.

Сообщается, что Хромов намерен снять три части кинокартины - первая часть самая бюджетная - $1 млн, на вторую и третью часть планируется потратить по $100 млн.

"Режиссер начал заниматься своим кинопроектом еще полтора года назад, а сейчас проходит активная стадия препродакшн. Первый кастинг актеров на главные и ключевые эпизодические роли уже завершен. Для участия в главной роли фильма (роль миллиардера) выбран Евгений Кунгуров - российский оперный и эстрадный певец (баритон), Заслуженный артист Республики Ингушетия, участник телепроектов "Голос", "Один в один" на Первом канале. На роль супруги миллиардера выбрана Юлия Ермакова - профессиональная актриса международного уровня, снимающаяся в различных рекламных- и кинопроектах", - говорится в сообщении.

Продюсером, режиссером, а также актером эпизодической роли кинопроекта "Небоскреб на необитаемом острове" выступит начинающий режиссер, основатель и председатель жюри нового кинофестиваля "LKIFF", а также основатель и продюсер международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная" Леонид Хромов.

Съемки планируется проводить в Москве, Нью-Йорке, Мадагаскар, Фидже и в Антарктиде. Часть съемок запланировано провести в ущелье Ала-Арча.

Ранее Хромов объявил краудфандинговую кампанию по сбору средств для съемок фильм