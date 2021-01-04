Археологи обнаружили в провинции Измир храм Афродиты

По данным агентства Anadolu, в провинции Измир, в районе городов Урла, Чешме и Сеферихисар, специалисты обнаружили 35 поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений эпохи позднего неолита, в том числе и храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры, передает РИА Новости.

"В то время культ Афродиты был распространен. Это удивительная и впечатляющая находка", – заявила археолог Элиф Копарал, возглавляющая раскопки в этом районе. Она отметила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году.