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Из Кыргызстана в Таджикистан пытались провести 4 тонны мандаринов

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- Виктория Гунгер
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3 января 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В ходе несения службы около автотрассы Худжанд-Канибадам пограничники обнаружили автомашину Мерседес-Спринтер с таджикскими номерами, которая незаконно находилась на территории Кыргызской Республики.

На требования пограничного наряда ГПС КР выйти из машины водитель и пассажир ответили отказом и оказали сопротивление, попытавшись уехать на территорию Таджикистана. Пограничники Кыргызстана остановили их и задержали.

При выяснении обстоятельств стало известно, что задержанные являются гражданами Республики Таджикистан Ш.Д., 1986 г.р., и Ч.Ш., 1990 г.р.

В ходе досмотра автомашины пограничники обнаружили 4 тонны мандаринов без разрешительных документов.

Примерная стоимость контрабандного груза составила около 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/395775
Теги:
контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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