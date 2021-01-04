Кыргызстанка претендует на звание "Посла русского языка в мире"

Подведены итоги первого этапа конкурса программы "Послы русского языка в мире". По итогам заочного этапа отбора определены 206 победителей, в числе которых и представительница Кыргызстана, все они примут участие в очном отборе в 2021 году.

Международная волонтёрская программа "Послы русского языка в мире", инициированная Государственным институтом русского языка имени Пушкина (Москва) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, действует с 2015 года. На сегодняшний день участниками проекта являются 270 студентов и аспирантов 90 вузов.

Всего в оргкомитет очередного конкурса поступило 619 заявок от кандидатов из 60 регионов России и 19 других стран, включая Кыргызстан. В число победителей заочного этапа вошла от этой республики, по информации российского университета, Алтынай Жакыпбекова из школы-гимназии № 2 имени Пржевальского (город Каракол, Кыргызстан). По результатам заочного этапа финалисты будут приглашены в 2021 году на один из молодёжных форумов, где будут определены новые участники программы.

О дальнейших задачах этого проекта шла речь на очередном Форуме послов русского языка, который в последние дни 2020 года состоялся в Институте имени Пушкина. Форум собрал руководителей программы "Послы русского языка в мире", партнеров, методистов и тех, кто составляет костяк программы – самих послов.

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая зачитала обращение директора департамента государственной молодежной политики Министерства и высшего образования РФ Дениса Аширова, который сообщает о дальнейшей поддержке ведомством этой программы: "Мы уверены, что она способствует реализации концепции государственной поддержки продвижения русского языка за рубежом, утвержденной президентом Российской Федерации, а именно укреплению позиций русского языка, популяризации отечественной культуры".

Маргарита Русецкая познакомила участников форума с результатами нового исследования позиций русского языка и его устойчивости среди больших языков мира. Особое внимание она обратила на дистанционное изучение русского языка как иностранного, к чему профессиональное сообщество русистов долгие годы относилось достаточно осторожно. Однако еще в 2014 году Институт Пушкина создал электронную платформу обучения русскому языку – портал "Образование на русском", на котором сегодня почти 7 миллионов пользователей из всех стран мира.

"Сейчас, вот в этот момент, 20 тысяч учеников изучают русский язык на начальных уровнях. Такого не было даже во времена пика интереса к русскому языку. Интернет дал нам эту новую возможность", – подчеркнула ректор. И сообщила, что программа "Послы русского языка в мире" постоянно развивается в методическом ключе, все новые знания о преподавании в электронной среде передаются послам русского языка в ходе подготовки к экспедициям.

В свою очередь заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что благодаря реализации этого проекта люди за рубежом узнают о России, о русском языке, изучают классику и современную литературу, культуру, участвуют в молодежном взаимодействии. А послы русского языка - активно участвуют в "формировании поля друзей России". "Всем нам желаю, чтобы пандемия как можно быстрее ушла, и мы могли встречаться в очном формате, продолжать наше сотрудничество", - сказал Шевцов.

Стоит отметить, что представители Кыргызстана уже не первый год участвуют в этом проекте. А партнерами программы "Послы русского языка в мире" выступали в республике, в частности, ее образовательное ведомство и Кыргызско-Российский Славянский университет.